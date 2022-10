Une crèche en paille à Espelette construite par l'agglomération Pays Basque

La commune d'Espelette aura bientôt une crèche en paille, construite par la Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB). Rien à voir avec la maison des trois petits cochons, on ne verra rien de l'extérieur : la paille sert de matériau isolant, elle remplace la laine de verre ou de roche dans les murs et les parois du futur bâtiment. La CAPB a choisi ce matériau pour sa disponibilité, on en trouve partout au Pays Basque et c'est un bon point pour les circuits courts, c'est aussi l'un de ceux qui rejettent le moins de formaldéhydes, il est durable et extrêmement performant en isolant autant phonique que thermique.

Il existe déjà quatre bâtiments qui utilisent ce système au Pays Basque, mais la crèche "Mamurrak" sera le premier ERP, établissement recevant du public, elle est lauréate de l'appel à projets "Bâtiment du futur" de la région Nouvelle-Aquitaine qui promeut l'innovation et la performance énergétique. Dans les prochains mois, le pôle petite enfance "Xitoak de St Pierre d'Irube/Hiriburu sera aussi conçu avec des murs en paille.