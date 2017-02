L'agriculture et la consommation bio en plein essor en Franche-Comté

La coopérative du Grenier Vert ouvre un tout nouveau magasin en plein centre-ville de Belfort ce jeudi. Une ouverture qui illustre l'ancrage de la consommation et de la production bio dans la région.

220m² de locaux, des rayons tout neufs, des hommes et des femmes qui courent dans tous les sens. Jusqu'au dernier moment avant l'ouverture de leur nouveau magasin ce jeudi, les 23 salariés et les bénévoles du Grenier Vert belfortain se seront activés dans tous les sens. "Ça fait trois semaines qu'on est là et qu'on travaille, c'est toujours particulier un magasin qui ouvre", sourit Cécile en installant des gâteaux secs dans les rayons. En 2011, la coopérative belfortaine qui fête ses 30 ans cette année ouvrait déjà un deuxième magasin à Valdoie. "Là on déménage le magasin belfortain rue du Comte de la Suze pour s'installer dans deux locaux deux fois plus grands et plus visible", explique, Celine Régneau, agent de développement au Grenier Vert.

"Il y a 30 ans on était dans un grenier !"

Le moment est particulier pour beaucoup "d'anciens" du Grenier Vert comme Michelle Gauthier, présidente du conseil d’administration qui se souvient des premiers pas de la coopérative il y a 30 ans : "On était dans un Grenier, d'où le nom Grenier Vert, et on se servait dans des tonneaux", raconte-t-elle avec le sourire. Aujourd'hui les choses ont bien changé, on trouve aussi bien des légumes, du vin, des épices et même des aliments pour animaux ou des couches. "Les clients sont toujours plus nombreux, on avait connu une croissance de près de 20% en 2011 en ouvrant le magasin de Valdoie", raconte Celine Régneau. "Et nos producteurs ne survivent pas, ils vivent de leur métier", insiste Cécile entre deux rayons.

660 fermes bio dans la région l'an dernier

L'ouverture du magasin belfortain illustre la tendance à la consommation bio que connait la Franche-Comté. "On voit qu'aujourd'hui, chez nous, mais aussi partout en France, 7 Français sur 10 consomment des produits bio régulièrement", estime Estelle Féliculis, directrice d'Interbio en Franche-Comté. Une consommation en hausse qui pousse de plus en plus d'agriculteurs à opter pour ce système de production. "En 2015, nous étions la sixième région de France en production bio. Les surfaces cultivées augmentent de 20% chaque année", explique Estelle Féliculis. "Il y a des agriculteurs en production traditionnelle qui se converitssent mais aussi des nouveaux qui s'installent". L'an dernier dans la région 660 fermes produisaient du bio. Elles étaient 596 en 2015.