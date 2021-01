Tous les propriétaires franciliens peuvent maintenant bénéficier de Ma prime rénov'

Jusqu'à présent, Ma prime rénov' était réservée aux foyers les plus modestes. A partir de lundi 11 janvier, cette participation aux travaux de rénovation thermique tels que le remplacement d'une chaudière ou l'installation d'une pompe à chaleur est accessible à tous. Le montant de l'aide financière est calculé selon le niveau de revenus du demandeur, avec un barème spécifique pour l'Ile-de-France.

Cette extension de Ma prime rénov' est "une très bonne nouvelle", salue Edouard Barthès, président du syndicat de la rénovation énergétique Symbiote. Il assure que certains ménages "ne passaient pas à l'acte puisqu'ils n'étaient pas aidés" et devraient donc devenir de nouveaux clients pour les entreprises de travaux énergétiques, encouragés par l'aide qui varie "de 20 à 30 % du montant des travaux jusqu'à 90 % en fonction des critères de revenus", précise Edouard Barthès.

Des rénovations ralenties par la crise sanitaire

En 2020, les mesures incitatives pour la rénovation des logements ont permis de motiver des propriétaires à entreprendre des travaux mais la crise sanitaire a fortement ralenti le processus. "Cela a été plus compliqué d'intervenir chez certains particuliers qui étaient inquiets", confirme Edouard Barthès. Le président de Symbiote rappelle qu'il reste _"_7 millions de passoires thermiques en France et on est sur un rythme de 600 000 rénovations énergétiques par an donc il y a encore beaucoup à faire."