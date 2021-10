"L'aiguille d'Ceriiz" création de vêtements 100% artisanale

Derrière "l'aiguille d'Ceriiz", se cache Sandra, couturière de métier qui, en 2011, décide de lancer L'aiguille d'Ceriiz (Sandra devient donc Ceriiz).

Après des études dans la couture, des créations qu'elle porte au lycée, Sandra dès ses diplômes obtenus crée son entreprise. Elle participe à de nombreux évènements, festivals, marchés artisanaux pour se faire connaître.

En 2014 elle ouvre sa boutique sur Peyrehorade, y propose un service de retouche mais aussi de la vente de créations. Ses propres créations, également du dépôt vente de créateurs de toute la France ( bijoux, Accessoires, vêtements, décoration) son but était de faire connaître d’autre artisans tout en restant dans un « style alternatif ».

En 2016 Sandra se lance dans un projet de boutique ambulante, fait appel à sa communauté sur les réseaux sociaux et lance une cagnotte en ligne. Avec l’aide de France Bleu Gascogne, une interview, et un article dans le journal Sud Ouest mais aussi avec toute les donations de ses clients elle réussit à récolter une petite somme qui lui permet d’acheter un fourgon aménagé en boutique.

Le but était de faire de là création « zéro déchet » faire du neuf avec du vieux.

En 2018, Sandra décide de liquider l’entreprise

En 2019 se sentant plus « légère » elle prend la décision de stopper la couture pendant an, mais la couture et la création lui manquant terriblement elle choisit de reprendre la création mais en association cette fois ci pour ne pas prendre de risques. Quelques mois plus tard, ayant de plus en plus de travail elle décide de changer de statut et de se remettre en auto entreprise en fin d’année 2020.

L'aiguille d'Ceriiz, c'est aussi une démarche éco-responsable. L'environnement est un sujet qui lui tient à cœur, alors vous aussi à votre niveau faites un petit geste en adoptant un produit de la gamme Zéro déchet avec :

- Essuie tout - lingettes démaquillantes, panier de rangement et pochon de lavage

MAIS AUSSI SUR COMMANDE :

- beewrap - serviette hygiénique - sac à vrac - lingette dépoussiérante ...

La couture et la création, sa passion depuis toujours. Découvrez son univers d'inspiration psychédélique et alternatif avec des modèles uniques, limités et même entièrement personnalisés.

