L'Aiguillon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer : une consultation pour choisir un nouveau nom de commune

Les habitants de l’Aiguillon-sur-Mer et de La Faute-sur-Mer, en Vendée, sont invités à donner leur avis. Les deux communes vont bientôt fusionner. Elles ont lancé une consultation pour trouver un nom à la nouvelle entité. Trois propositions sont présentées. La consultation se terminera le 6 octobre.

Les communes actuelles vont devenir communes délégués et garderont leurs noms

C'est LA question qui agite en ce moment les habitants de deux communes du sud de la Vendée : L'Aiguillon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer vont fusionner, en principe le 1er janvier prochain, et il faut trouver un nom à cette nouvelle commune. Ce sont les conseils municipaux qui doivent trancher, mais ils ont décidé d'organiser une consultation. Jusqu'au 6 octobre, les habitants sont invités à venir déposer leur préférence. Ils ont le choix entre trois noms, qui, déjà, ont été élaborés suite à des propositions de citoyens. Ces trois noms sont : L’Aiguillon-la-Presqu’île, Cap-d'Arçay et Les Pointes-sur-Mer.

Cap-d'Arçay, du nom de la pointe qui s'élance vers le sud depuis La Faute-sur-Mer, ne semble pas du tout avoir les faveurs des habitants, d’après les personnes que nous avons rencontrées vendredi dernier, jour de marché. En revanche, L’Aiguillon-la-Presqu’île tient la corde, la presqu’île faisant référence à la commune de La Faute-sur-Mer. Mais la 3° proposition a quand même des supporters : Les Pointes-sur-Mer, puisqu'il y a deux pointes, celle de l'Aiguillon et celle d'Arçay. Mais en fait, beaucoup d’ Aiguillonnais et de Fautais avouent leur préférence pour une autre option, et regrettent d'ailleurs qu'elle ne fasse pas partie des propositions. C’est tout simplement l’Aiguillon-La Faute…

Pas d'accord, répond le maire de l'Aiguillon-sur-Mer, Jean-Michel Piedalllu. Les deux communes vont devenir communes déléguées et garderont leurs noms, mais pour ensemble il estime qu’il faut de la nouveauté.

Les conseillers municipaux voteront le 11 octobre, mais c'est le préfet qui aura le dernier mot. L'attribution d'un nouveau nom est en effet très strictement encadrée par l'état.