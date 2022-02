L'Airbus des batteries a pris son envol à Nersac en Charente

Le groupe industriel européen ACC, créé pour moitié par la SAFT et donc Total, et pour moitié par Stellantis qui regroupe les constructeurs français PSA et allemand Opel, a commencé la production de batteries pour les voitures électriques, à Nersac en Charente. Symboliquement, la première cathode est sortie des lignes de production de Nersac, entre Noël et le 1er janvier.

Aujourd'hui, c'est en Charente qu'est peaufiné le process de fabrication de ces batteries : après l'ouverture d'un centre de recherche-développement à Bruges près de Bordeaux, la conception même de la nouvelle cellule électrique est testée et validée sur les lignes de production de Nersac

Yann Vincent, directeur général du groupe ACC © Radio France - Pierre MARSAT

Les batteries électriques seront produites, à partir de fin 2023, dans deux immenses usines, l'une dans le Nord de la France à Douvrin-Billy-Berclau (site de l'ancienne usine PSA), l'autre fin 2024 à Kaiserslautern en Allemagne. D'ici là, il faut organiser une production limitée, avec une cinquantaine de salariés en Charente.

L'usine construite dans la zone industrielle de Nersac, juste à côté de la SAFT, est un bâtiment de 24 000 mètres carrés. L'objectif de cet "Airbus des batteries", c'est bien sûr de concurrencer les batteries les Asiatiques, en rendant les batteries électriques plus compétitives économiquement.