L'aire d'accueil des gens du voyage de Nîmes-Saint Césaire réhabilitée

Deux ans après sa fermeture, l'aire d'accueil des gens du voyage Saint-Cézaire, située à cheval entre Nîmes et Milhaud, vient d'être réhabilitée. Elle pourra accueillir jusqu'à 80 caravanes à partir du 11 août. Elle est toute équipée : blocs sanitaires, eau, électricité, mais aussi cabane de gardien et caméra de surveillance. L'aménagement a été réalisé par la société publique locale Agate.

Franck Proust, le président de Nîmes métropole a inauguré l'aire accompagné du délégué aux gens du voyage, Renaud Leroi. © Radio France - Juliette Fumey

"C'est une aire de qualité, qui permet de correspondre aux besoins de cette population. Mais dans notre République il y a des droits et des devoirs, j'espère que cette aire sera respectée" martèle Franck Proust, président de Nîmes Métropole. Nous on a fait notre part de travail, maintenant, il faut que tout le monde vive correctement, les uns à côté des autres, gens du voyage comme riverains."

Les 40 emplacements sont équipés de blocs sanitaires. © Radio France - Juliette Fumey

La Métropole a également mis en place un système de télégestion. C'est-à-dire que les usagers paieront d'avance pour la consommation d'eau et d'électricité, et donc plus de problème de consommation excessive. tous les flux sont surveillés en temps réel.

"Il vaut mieux les avoir là, organisés, qu'en campement illicite sur la commune."

Jean-Luc Descloux, maire de Milhaud et ancien médecin, a des souvenirs précis de l'aire avant qu'elle ne soit réaménagée. "Je venais régulièrement pour soigner. Quand on rentrait dans le camp pour soigner une personne, tout le monde avait soudain quelque chose à montrer au médecin. C'est un lieu que j'ai vraiment arpenté, se rappelle Jean-Luc Descloux. Et aujourd'hui, il est satisfait de voir l'aire réhabilitée : 'Il vaut mieux les avoir là, organisés. Pendant trop longtemps, ça a été désorganisé, et après derrière ils se mettaient en campement illicite sur la commune".

Un coût de 1,8 million d'euros

L'aménagement a coûté 1,8 millions d'euros à la Métropole de Nîmes, même si l'Etat a participé à hauteur de 50.000 euros. Un budget conséquent, mais nécessaire pour Renaud Leroi, délégué communautaire aux gens du voyage : "C'est pas une paille dans le budget de la collectivité, mais c'est aussi notre mission d'accueillir dans des conditions dignes les gens du voyage".

L'aire se situe entre Nîmes et Milhaud, chemin de canteperdrix. © Radio France - Juliette Fumey

Reste le prestataire à choisir

Avant d'accueillir des gens du voyage, la Métropole doit choisir un prestataire. Il sera chargé de gérer les flux et occupera la maison du gardien.

Des arbres et des plantes doivent être plantées à l'automne, pour éviter cet effet parking, avec un enrobé noir qui chauffe très vite au soleil.