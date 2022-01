Allègement des restrictions sanitaires pour les Britanniques : une bonne nouvelle pour les stations de ski

Les stations de ski de Savoie et de Haute-Savoie se réjouissent de l'allègement des restrictions sanitaires appliquées aux Britanniques pour venir en France. Les voyageurs vaccinés en provenance du Royaume-Uni n'auront plus besoin d'un motif impérieux pour passer la frontière.

Les touristes britanniques pourront à nouveau venir profiter de nos stations de montagne à partir de ce vendredi 14 janvier. Le gouvernement français allège en effet les restrictions sanitaires pour les voyageurs britanniques vaccinés. Il ne leur est plus nécessaire de justifier d'un motif impérieux et de l'isolement à l'arrivée. Les Britanniques vaccinés doivent désormais présenter un test négatif de moins de 24h au départ du Royaume-Uni.

"La clientèle britannique est la première clientèle internationale à fréquenter nos stations" - Jean-Luc Boch, président de l'Association Nationale des Maires des Stations de Montagne

"C'est une excellente nouvelle", réagit Jean-Luc Boch, le président de l'Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM) et aussi maire de la station savoyarde de La Plagne. "La clientèle britannique est la première clientèle internationale à fréquenter nos stations de montagne. Dans ce cadre là ce qui avait été mis en place pour les raisons sanitaires que l'on connait était juste catastrophique. Donc le fait de lever ces restrictions et d'avoir la possibilité de venir dès ce week-end va permettre de relancer la machine économique", ajoute-t-il.

42% de la clientèle de Val d'Isère est britannique

A Val d'Isère qui accueille 42% de clientèle britannique, l'annonce de l'assouplissement des conditions d'entrée des voyageurs en provenance du Royaume-Unis est un soulagement. Christophe Lavaud, le directeur de Val d'Isère tourisme raconte l'inquiétude qui régnait depuis début janvier avec une baisse de la fréquentation de 20 à 30%. "Cette semaine, on ressent un vrai vide, c'est la semaine la moins remplie de la saison. On espère que le flux des réservations va reprendre rapidement".

A Val d'Isère, "on espère limiter la casse. On sait que ce sera forcément une moins bonne saison que celle d'il y a deux ans. On fleurte avec les moins 15% de baisse prévisionnelle de fréquentation sur l'ensemble de la saison".