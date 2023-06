L'aller-retour à Paris impossible dans la journée depuis Perpignan, politiques et patrons montent au créneau

"Nous allons demander un rendez-vous avec la direction de la compagnie, afin de pouvoir discuter et de trouver un compromis." Le mail est parti dès ce vendredi soir. Le sénateur Les Républicains, Jean Sol, également usager fréquent du vol de 6h45 de la compagnie Transavia au départ de Perpignan (Pyrénées-Orientales), monte au créneau, avec l'association d'usager de l'aéroport, après la récente modification de l'horaire de décollage. La compagnie a décidé de le décaler à 9 h, ce qui, combiné avec un vol en soirée désormais prévu à 17h30, rend impossible l'aller-retour sur Paris dans la journée d'après le collectif d'usager.

" Transavia empêche les femmes et hommes d'affaires du département de travailler"

Pour Dominique Tabariè, présidente de l'association des usagers de l'aéroport, cette nouvelle modification rend impossible un déplacement à la capitale sur une seule journée. "Perpignan et son département seront les seuls en France, à ne pas pouvoir faire un aller-retour à Paris dans une journée." affirme-t-elle. Passagère fréquente de ces vols elle craint également que cela n'enclave davantage les Pyrénées-Orientales. Pour elle c'est clair "Nous sommes nombreux à nous rendre sur Paris pour travailler, pas par plaisir. Transavia empêche les femmes et les hommes d'affaires du département de travailler."

D'autant que ces professionnels estiment ne pas avoir d'autres alternatives que l'avion pour honorer efficacement leurs rendez-vous parisiens " 5h15 de train c'est trop pénalisant" écarte André Joffre président de Tecsol et passager fréquent du 6h45. "Transavia est dans une situation de monopole, c'est une compagnie touristique, elle s'intéresse peu aux besoins des entreprises catalanes."

"On ne perd pas de liaison c'est le plus important"

Du coté de l'aéroport on explique que cette modification doit permettre de remplir suffisamment l'avion et ainsi de maintenir la liaison : "C'est un rééquilibrage, on ne perd pas de nombre de fréquences c'est ça qui est important. Ce sera plus rentable pour la compagnie aérienne. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle fait sur un peu toutes les plateformes de la taille de Perpignan." assure Denis Leluc, le directeur de l'aéroport. Actuellement quatorze vols relient Perpignan à la capitale, seize en période estivale.

Pour Julien Baraillé, conseiller régionale et président du syndicat mixte de l'aéroport, cette modification des vols est aussi une bonne nouvelle : "ce vol aurait pu être supprimé" relativise l'élu. Pour lui ces modifications permettent au contraire de rendre le département plus accessible aux passagers parisiens : l'avion ne dormant plus à Perpignan mais à Paris, cela un départ de la capitale dès 7h et un retour dans la journée.

"Nous allons nous mobiliser"

Comme cela a déjà été fait par le passé, le sénateur Jean Sol entend réunir direction de la compagnie et association des usagers afin de "trouver un compromis". "Je comprends que la compagnie veuille optimiser ses vols, mais je comprends aussi nos professionnels qui veulent pouvoir travailler. Ceux qui partent à Paris doivent partir la veille s'ils ont un rendez-vous le matin, et il n'est pas sûr qu'après une journée d'activité ils puissent se rendre à l'aéroport en temps et en heure pour décoller à 17h30." explique-t-il.

"Il faut trouver un compromis qui répond aux attentes des uns et des autres et qui prennent en compte la position géographique de notre département qui est à plus de 5h15 de Paris en ligne LGV."