L'alliance entre Alstom et Siemens officiellement signée, la France n'en sera pas actionnaire

C'est désormais officiel : l'alliance entre le Français Alstom et le groupe allemand Siemens est définitivement signée, a annoncé Alstom ce mardi soir, pour leurs activités ferroviaires. Siemens entre au capital d'Alstom à hauteur de 50%. L'Etat français ne sera pas actionnaire de cette société.

L'information, confirmée toute la journée ce mardi, est désormais officielle : le groupe allemand Siemens va entrer au capital d'Alstom, pour créer un géant européen de l'industrie ferroviaire. "Siemens et Alstom s'unissent pour créer un champion européen de la mobilité", indique un communiqué d'Alstom ce mardi soir. "Le Conseil d'administration de l'entreprise combinée sera composé de 11 membres, et comprendra 6 administrateurs désignés par Siemens, dont le Président, 4 administrateurs indépendants et le PDG".

A LIRE AUSSI : Rapprochement Alstom-Siemens : le TGV va-t-il passer sous pavillon allemand ?

Siemens entre au capital d'Alstom à hauteur de 50%. En contrepartie, l'entreprise française a obtenu que cette nouvelle alliance, qui devient le deuxième fabricant mondial ferroviaire et premier dans la signalisation, soit basée en France : "Le siège mondial du groupe et l'équipe de direction de l’activité Matériel Roulant seront localisés en région parisienne et la nouvelle entité restera cotée en France", explique le communiqué.

L'Etat pas actionnaire

En revanche, l'Etat français ne sera plus actionnaire de cette nouvelle entreprise. Selon Alstom, l'Etat "confirme mettre fin au prêt de titres" le 17 octobre 2017 au plus tard, et indique qu'il "n'exercera pas les options d'achat données par Bouygues". Un porte-parole de Bouygues, toutefois, a confirmé que le groupe s'engageait à conserver toutes les actions Alstom qu'il possède jusqu'à l'AG extraordinaire d'Alstom qui se tiendra au plus tard le 31 juillet 2018.

Car ce rapprochement n'est pas encore effectif : les deux entreprises n'ont pour l'heure signé qu'un protocole d'accord en vue du rapprochement. Au final, l'opération devrait être réalisée à la fin de l'année civile 2018. Selon les informations de France 2, la transaction est évaluée à 15 milliards d'euros.