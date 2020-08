L'allocation de rentrée scolaire versée à plus de 21 000 familles dans le Berry

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) destinée à aider les familles les plus modestes pour les achats de fournitures scolaires ou de vêtemnts, est versée à partir de ce mardi 18 août, par les caisses d'allocations familiales (CAF) des départements ou la Mutualité Sociale Agricole. Cette année, en raison de la crise sanitaire, cette aide sera revalorisée de 100 euros comme l'a indiqué le premier ministre 15 juillet dernier : "La solidarité nationale doit continuer à jouer à plein, pour éviter une crise sociale majeure et des drames humains, individuels, désastreux" avait souligné Jean Castex. L'an dernier, cette allocation a été versée à 3 millions de familles françaises, dont les enfants, âgés de 6 à 18 ans, sont scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou privé.

Quel est le montant de l'aide ?

Le montant de l'aide attribuée dépend de l'âge des enfants. Cette année, le coup de pouce s'élève 469,97 euros (avec la revalorisation de 100 euros) pour un enfant âgé de 6 et 10 ans, né entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014 (ou plus jeune mais déjà inscrit au cours préparatoire) ; 490,39 euros pour un enfant de 11 et 14 ans né entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 et 503,91 euros pour un enfant entre 15 et 18 ans, né entre le 16 septembre 2002 et le 31 décembre 2005.

Les bénéficiaires dans le Berry

Dans l'Indre, 8 881 familles sont concernées par cette aide, pour 15 294 enfants . A noter que 208 de ces familles bénéficient d'une allocation à taux réduit, car leurs ressources dépassent légérement les plafonds d'octroi. Dans le département de l'Indre, le versement de l'ARS représente un montant global de 7 078 000 millions d'euros , en hausse de 1 million 480 000 euros par rapport à la rentrée 2019.

Dans le Cher, 12 733 familles (12 746 en 2019) vont percevoir cette aide, soit 22 326 enfants pour un montant global de 10.2 millions d'euros. L'an dernier dans ce département, l'enveloppe globale s'élévait à 8.1 millions d'euros.

Pour soutenir les étudiants et notamment les plus modestes, qui se sont retrouvés en difficulté avec moins d'accès aux petits boulots, le premier ministre a anonncé en juillet dernier des repas "à un euro" dans les restaurants universitaires contre 3,30 euros actuellement.