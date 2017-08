L'allocation de rentrée scolaire versée à 29 000 familles du Loiret

A partir de ce jeudi, comme partout en France, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret verse son allocation de rentrée scolaire à ses bénéficiaires. Le nombre de familles concernées augmente chaque année dans le département. Cela représente un peu plus de 19 millions d'euros.

Cette allocation de rentrée scolaire, l'ARS, est destinée à faire face aux dépenses liées à la rentrée, pour les familles, et son montant varie en fonction de l'âge et du niveau scolaire des enfants. 364 euros pour un enfant de 6 à 11 ans, 384 euros jusqu'à 15 ans et 397,49 euros entre 15 et 18 ans. C'est d'ailleurs l'une des critiques faites à cette allocation : elle ne tient pas compte du coût de la différence entre ce que coûte une rentrée dans le primaire et une rentrée en lycée. "C'est une critique que l'on entend effectivement" reconnaît Gérald Pineau, chargé de la réglementation à la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret. "On nous reproche aussi de verser le même montant pour un élève scolarisé en lycée général et un autre en lycée professionnel. Mais la loi actuelle ne prévoit pas ce genre de différenciation".

2000 enfants de plus qu'en 2015

En 2017 la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret versera un peu plus de 19 millions d'euros dans le cadre de cette rentrée scolaire, un chiffre en hausse par rapport à 2016. Cela concerne 2000 enfants de plus par rapport à 2015. Le versement de cette allocation est automatique, pour les bénéficiaires, sauf pour les parents dont l'enfant a atteint 16 ans. Elles doivent préciser auprès de leur CAF s'il est toujours scolarisé. Depuis quelques années ce genre de déclaration peut se faire sur le site internet de la Caisse d'Allocations Familiales. Environ 70% des familles concernées dans le Loiret ont déjà fait la démarche, qui leur permet de toucher l'aide sans attendre la rentrée.