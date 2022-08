L'allocation de rentrée scolaire versée à plus de 13.000 familles dans les Deux-Sèvres à partir du 16 août

C'est une aide attendue par de nombreuses familles. L'allocation de rentrée scolaire 2022 sera versée à partir du mardi 16 août. Dans les Deux-Sèvres, cela concerne plus de 13.300 familles et plus de 20.000 enfants scolarisés.

Le versement de cette allocation dépend de vos revenus et du nombre d'enfance à charge. Selon l'âge des enfants, certaines démarches doivent être réalisées :

De 6 à 15 ans pas de démarche à faire, c'est automatique si le dossier allocataire est à jour

Pour les adolescents de 16 à 18 ans, il faut déclarer la scolarité en ligne

Pour les enfants qui auront 6 ans en 2023 mais qui rentrent déjà en CP cette année, il faut envoyer à la CAF des Deux-Sèvres un certificat de scolarité récupéré auprès de l'école

La revalorisation versée dans un deuxième temps

Le montant de l'allocation varie de 376,98 euros à 411,56 euros selon l'âge des enfants. La CAF des Deux-Sèvres précise que la revalorisation de 4% annoncée par le gouvernement "sera payée automatiquement à tous les bénéficiaires lors d'un deuxième versement quelques jours plus tard". Cette revalorisation représente une quinzaine d'euros supplémentaires.