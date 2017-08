L'allocation de rentrée scolaire versée à partir de jeudi

L'allocation rentrée scolaire est versée à partir de jeudi 17 août. Sous condition de ressources, elle est versée à tous les enfants de 6 à 18 ans.

Pour la rentrée 2017, vous pouvez en bénéficier pour vos enfants nés entre le 16 septembre 1999 et le 31 décembre 2011 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP. Côté pratique pas besoin de faire de démarche. Les services des impôts transmettent à la Caisse d'allocations familiales votre déclaration de revenus ce qui permet de calculer le montant qui vous sera viré. Jusqu'à l'âge de 16 ans c'est automatique, mais il y a tout de même une démarche à faire si votre enfant a plus de 16 ans et qu'il est toujours scolarisé à la rentrée ou en apprentissage : il faut le déclarer sur le site de la CAF.

Les montants des allocations 2017

Par enfant et par an, ils sont modulés en fonction de l’âge de l’enfant :

6-10 ans : 364,09 €

11-14 ans : 384,17€

15-18 ans : 397,49€

Les conditions à remplir

Les ressources de 2015 ne doivent pas dépasser les plafonds ci-dessous :

1 enfant 24 404 €

2 enfants 30 036 €

3 enfants 35 668 €

Par enfant en plus + 5 632 €

Cette allocation est touchée par 31.423 familles en Haute-Garonne (cela représente plus de 76.000 enfants) . En tout, 30 millions d'euros seront versés par la Caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne dans le cadre de cette allocation. Si vous ne l'avez jamais reçue, vous pouvez contacter la CAF pour savoir si vous pouvez en bénéficier.