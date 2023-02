L'Alpe d'Huez sur la pente ascendante avant le début des vacances d'hiver

"Ça fait du bien : les vacances au ski, ce sont nos vacances préférées !" Julie, rencontrée sur une piste de l'Alpe d'Huez, attendait ce moment avec impatience. Comme chaque année, la jeune femme venue de Cambrai (Nord) avait opté pour une semaine hors vacances scolaires. "On est quand même étonnés du monde sur les pistes, surtout dimanche ! fait remarquer Johan qui l'accompagne ; mais voilà, on profite de pistes, on profite de la station aussi, on est très heureux".

ⓘ Publicité

L'Alpe d'Huez le 2 février 2023 © Radio France - Lionel Cariou

Effectivement en ce mois de janvier, la station de l'Oisans (située entre 1.850 et 3.330 mètres d'altitude) connaît une fréquentation inhabituelle. "On a fait un excellent mois de janvier et un excellent mois de décembre : on est aujourd'hui à plus de 20% (de hausse) sur la l'année dernière qui était une année record" lance Fabrice Boutet, le directeur général de la SATA, la société qui exploite les remontées de l'Alpe d'Huez mais aussi des Deux-Alpes et de La Grave (05).

Fabrice Boutet, directeur général de la SATA © Radio France - Lionel Cariou

Les Britanniques de retour

La tendance est aussi à la hausse du côté des hébergements : avec un taux d'occupation de 75,8% au mois de janvier, selon les chiffres de l'Office de tourisme, la progression est de 12,2 points par rapport à la même période l'an passé. "On a fait un très bon mois de janvier, on était quasiment complet" confirme Stéphanie Castillan, patronne de l'hôtel du même nom, un établissement qui compte 40 chambres. Ses clients du moment sont des Français qui ont voulu éviter les congés scolaires, mais aussi des étrangers : "beaucoup de Belges, souligne-t-elle. Les Anglais ont été très peu présents l'hiver dernier, donc on voit que là oui, ils sont de retour."

L'Alpe d'Huez le 2 février 2023 © Radio France - Lionel Cariou

L'année dernière à la même époque, la France imposait des restrictions à l'entrée des Britanniques en raison de la propagation du variant Omicron. Désormais, il n'y a plus de restriction. "On est de retour !" sourit Alex, étudiant à Londres. "On était un peu inquiets à cause du manque de neige avant le premier de l’an, mais maintenant la neige est parfaite", explique le vacancier. Sur les pistes, on croise aussi des Polonais, des Luxembourgeois, des Néerlandais... Les Suisses aussi, paraît-il, sont là, encouragés à venir de ce côté-ci des Alpes par le cours du Franc suisse.

Taux d'occupation de 84% en février

Dans ces conditions, les professionnels du ski sont optimistes pour les vacances d'hiver qui débutent ce week-end avec la zone A (Grenoble-Clermont-Bordeaux). Pour le moment le taux d'occupation des hébergements s'élève à 84% pour le mois de février. Côté remontées, "on a eu des pics à 18.000 skieurs / jour en janvier, on va avoir des pics à 20, 25.000 skieurs / jour à l'Alpe d'Huez", prédit Fabrice Boutet. Kim, responsable de magasins de location, espère battre le record de l'année dernière, quand 2.600 paires de ski sur un stock de 2.700 étaient louées au même moment. Premier indicateur : le chiffre d'affaire est en progression d'un peu moins de 5% au mois de janvier.

Mais pour ces professionnels, les coûts aussi sont en hausse. À commencer par l'électricité : "l’énergie pesait à peu près 2 à 3% sur notre chiffre d’affaires, là elle va peser plus de 12%" détaille le directeur de la SATA. La compagnie a réduit de 5% sa consommation, et prévoit des investissements pour descendre en dessous. Mais il n'y a pas que le coût de l'énergie qui augmente. "On nous annonce même pour l’année prochaine des hausses sur le matériel de quasiment 30%, souligne Kim, le loueur de skis. Et nous, nos prix on ne les répercute pas entièrement sur les consommateurs. Donc c’est nous qui allons absorber une grande partie de cette charge."