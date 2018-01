L'Alpine A110 a été désignée "plus belle voiture de l'année 2017" par des internautes lors d'une soirée de prestige mardi à Paris.

Bourges, France

La récompense a été décernée par un vote des internautes lors du 33ème festival automobile international aux Invalides à Paris. L’événement, où sont présentés les plus beaux "concepts car" est considéré comme la "Fashion Week" de l'automobile. Le site internet du magazine Le Point avait testé le modèle de cette Alpine en décembre dernier.

Version circuit fabriquée à Bourges

On rappelle que la version circuit de cette Alpine A110 est produite dans les ateliers de l'écurie Signature à Bourges, la version grand public est fabriquée à Dieppe. Selon ce classement, l'Alpine l'emporte devant 2 SUV : la BMW X2 (35,11 % des suffrages) et la DS7 Crossback (17,35 %) et succède à l'Alfa Roméo Giulia.