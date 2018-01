Bourges, France

Les 1.950 exemplaires de l'A 110 produits à Dieppe, cette année sont déjà tous vendus (malgré un prix de plus de 58.500 euros). C'est dire si le modèle est attendu. Mais c'est à Bourges qu'est conçue, assemblée et commercialisée sa version "survitaminée" vendue 100.000 euros. A Bourges, neuf personnes travaillent sur l'assemblage de cette A110 Cup.

L'A110 Cup - Alpine Planet

Cette version Cup proposera 270 chevaux sous le capot, c'est 18 de plus que la version route. De quoi s'amuser assure Philippe Sinault, directeur de Signature : " Plus de 250 km/h sur circuit mais le plus important n'est pas là. c'est le plaisir qu'on peut prendre à son volant. " Les premières courses auront lieu au Castelet en juin. Une coupe Alpine organisée par Signature qui comptera six meetings.

les ateliers de Signature à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Tous les éléments proviennent de Dieppe, mais Signature adapte les modifications : cinq jours de travail pour deux personnes pour assembler un modéle. Une trentaine de véhicules sortiront des ateliers cette année, quarante l'an prochain : " Pour l'instant, nos installations suffisent, mais si le succès est au rendez-vous, on risque d'être un peu à l'étroit " explique Philippe Sinault. D'autant que d'autres versions sportives devraient être assemblées en 2019 à Bourges.

Philippe Sinault, directeur de la société Signature de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

L'Alpine constitue un vrai virage pour Signature puisque c'est la première fois que l'écurie berruyère commercialise elle-même un modèle. De quoi lui assurer davantage d'indépendance pour financer sa saison de championnat du monde en endurance LMP2.