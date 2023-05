L'Alsace, eldorado des investissements d'entreprises étrangères

Le sommet Choose France s'ouvre ce lundi 15 mai au matin. Emmanuel Macron va accueillir des centaines de chefs d'entreprises étrangers au château de Versailles pour tenter de les convaincre d'investir en France. Notre pays est resté le champion des investissements étrangers l'an dernier avec 1725 projets. Un chiffre en hausse de 7% sur un an soit 38.000 emplois créés.

Parmi les entreprises qui seront présentes à Versailles, il y aura par exemple les Belges de John Cockerill, qui prévoit de s'agrandir à Aspach Michelbach dans le Haut Rhin. Car l'Alsace reste le secteur du Grand Est qui attire le plus d'investisseurs étrangers en 2022. Avec 56 projets d'implantations d'entreprises internationales annoncés l'an dernier, le Bas-Rhin reste un moteur.

Le département représente à lui seul un tiers des projets d'investissement étranger du Grand Est. Plus largement, avec 75 projets et plus de 3000 empois créés ou maintenus sur 3 ans, l'Alsace reste en pôle position dans la région. Les entreprises allemandes, suisses et américaines sont celles qui ont le plus investi chez nous l'an dernier.

Et cela dans des domaines variés. Ils vont des prestations informatiques à la chimie ou la plasturgie. Plusieurs exemples de cette dynamique. Le Belge John Cockerill, qui va s'agrandir à Aspach Michelbach dans le Haut Rhin. Les Allemands de Merck qui continuent d'embaucher et de s'étendre notamment à Molsheim. Sans oublier la société Bauder. Des Allemands encore, spécialisés dans les toitures et l'isolation, qui devraient créer leur première usine française entre Herrlisheim et Drusenheim avec à la clé une centaine d'emplois.

Le projet Mobius de Merck prévoit de fabriquer à Molsheim des poches à usage unique qui servent notamment pour la production de vaccins - Merck - Merck

Il y a bien sûr les germano suisses de Liebherr qui pourraient annoncer très prochainement la construction d'une grande usine sur la zone éco rhéna à Fessenheim.

Deux exemples de l'attractivité de l'Alsace

Une co-entreprise franco-danoise, va aussi s'installer dans les prochains mois à Erstein, dans le Bas-Rhin. Re-Match, c'est son nom, est spécialiste du recyclage des gazons synthétiques. Elle promet de recycler à 95% ces gazons, d'en extraire les fibres, le caoutchouc et le sable pour qu'ils puissent être réutilisés, au lieu d'être incinérés. Ce qui permet d'économiser des centaines de tonnes de rejets de CO2. Cette entreprise innovante créée au Danemark il y a 10 ans a donc choisi l'Alsace et Erstein pour son usine française la troisième dans le monde.

"Nous souhaitons pouvoir couvrir la France, mais aussi l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et à terme une partie du nord de l'Italie" explique Eric Levresse, patron de Re-Match France.

L'usine alsacienne pourra ainsi récupérer des gazons synthétiques jusqu'à 1000 km à la ronde. Elle devrait entamer la production d'ici le mois d'avril 2024.

"Les travaux ont commencé fin mars. D'abord travaux de terrassement et on espère voir l'usine sortir de terre dans les prochains jours ou prochaines semaines ,avec un objectif d'avoir l'installation de nos machines à partir du mois d'octobre" poursuit le dirigeant.

Le projet pèse 20 millions d'euros. Re-Match France emploie déjà 6 personnes. L'entreprise prévoit de faire travailler 38 personnes à terme sur son site alsacien. Des investissements étrangers souvent donc très innovants. A l'image d'une autre entreprise qui vient de s'installer il y a seulement 6 mois à Strasbourg, toujours dans le Bas-Rhin. SpacePharma promeut en effet le "made in space", le fabriqué dans l'espace.

Fabriquer des médicaments dans l'espace avec un pied à Strasbourg

L'entreprise helvético-israélienne veut en effet produire des médicaments dans l'espace. Grâce à des petits laboratoires de 4 kilos envoyés en orbite et qu'il est possible de piloter depuis la terre. "Dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, il y a des produits et des thérapies que l'on ne peut pas développer sur terre à cause de la gravité, ou que l'on pourra mieux développer dans l'espace à cause de l'absence de gravité" explique Paul Kamoun, le directeur général de la filiale Union européenne du groupe.

A terme, SpacePharma estime qu'il sera possible d'imprimer des organes en 3D dans l'espace. Ou, même s'il ne s'agit pas d'une priorité, de produire des labo qui permettront aux astronautes de produire leur propre médicaments. Et ce n'est pas que du rêve. Six labos de SpacePharma ont déjà volé dans l'ISS, d'autres ont décollé à bord de satellites. Sur terre l'entreprise était déjà implantée en Suisse, son siège, en Israël et à Cap Canaveral aux USA. Le choix de Strasbourg était donc stratégique.

"On voulait absolument créer une filiale Union européenne. On voulait être proche d'une capitale européenne. Or à Strasbourg on est très proche de Bâle, qui est le hub mondial de la pharma. Donc les aspects politiques et scientifiques et techniques nous ont fait choisir assez rapidement Strasbourg" explique Paul Kamoun. Notamment la présence à Strasbourg de l'ISU, l'International Space University.

SpacePharma espère développer des collaborations avec des labo d'Alsace et du Grand Est. Elle pourrait ensuite recruter sur place, des biologistes ou encore des biochimistes. Son grand projet en cours, c'est de construire une première usine de fabrication de médicaments dans l'espace d'ici un an et demi. Strasbourg y aura donc contribué.