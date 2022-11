L'alternance comme entrée dans le monde du travail pour les salariés handicapés

C'est le début, ce lundi le 14 novembre 2022, de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Vingt ans qu'elle existe pour favoriser l'inclusion des handicapés dans leur vie de tous les jours personnelle et professionnelle. Pour en parler, le délégué régional Bretagne de l'Agefiph, l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, était l'invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Quel est le thème de cette Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap cette année? Pourquoi ce thème a été choisi?

Quentin Alligand: L'Agefiph défend le thème du plein emploi des personnes en situation de handicap cette année, du fait de la situation de l'emploi d'un point de vue général et de l'opportunité pour les personnes en situation de handicap de pouvoir en bénéficier.

Comme le chômage baisse en France, vous dites qu'il n'y a pas de raison que les personnes en situation de handicap accèdent aussi davantage à l'emploi...

Exactement. A travers différents dispositifs, soit en direction des entreprises ou en direction des personnes handicapées. Par exemple, il y a la reconnaissance de la lourdeur du handicap qui permet à des personnes en situation de handicap, en milieu protégé ou en milieu ordinaire, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aides. Il existe également l'aide à l'alternance, qui est un bon moyen pour les personnes en situation de handicap de retourner ou d'aller vers l'emploi surtout en Bretagne.

L'alternance, cela permet à une entreprise de voir qu'elle peut sans problème accueillir un travailleur handicapé... et à celui ci de s'insérer dans le monde du travail...

Oui, c'est d'ailleurs l'idée de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées, c'est de se retrouver ensemble, d'essayer, notamment avec l'action du Duo Day, un jour, un métier. C'est une action qui permet d'accueillir une personne en situation de handicap, de lui faire découvrir un métier, mais aussi, pour une entreprise, de redécouvrir l'inclusion des personnes dans la société. Et nous à l'Agefiph, on s'occupe de toute la compensation. Des aides auxquelles ont droit les salariés handicapés et les entreprises qui les emploient.

Vous faites donc le lien les entreprises et les travailleurs en situation de handicap. On va rappeler qu'il y a une obligation légale à employer des salariés handicapés en France...

Alors aujourd'hui, on est à peu près à 3,5% de salariés handicapés dans les entreprises françaises de plus de 20 salariés. Donc une légère augmentation. Le souhait pour l'année 2023, c'est d'atteindre les 4% parce qu'on pense que ça pourrait être faisable. L'obligation légale, c'est 6 % aujourd'hui.

Donc finalement le dernier frein c'est la peur? l'inquiétude? C'est cela qui bloque encore?

Un peu, et c'est pourquoi le "Duo Day" ou "un jour, une action" ou l'alternance ou d'autres dispositifs qui permettent à ce qu'une personne en situation de handicap entre dans l'entreprise. Donc oui, il faut encore dépasser un certain nombre de préjugés. C'est pour cela que l'Agefiph accompagne des entreprises, et sensibilise des collectifs. Il s'agit de faire société et de réussir l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Donc, c'est au fur et à mesure on va réussir, à travers la sensibilisation à travers l'ouverture de la société, à ce que tout le monde puisse travailler dans une entreprise.