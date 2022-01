L'Alternateur, un lieu pour créer, innover, inventer ouvert à tous à Saint-André-de-Sangonis

La présidente de la région Occitanie Carole Delga inaugure aujourd'hui l'Alternateur à Saint-André-de-Sangonis (Hérault). Un Fabal et un Tiers-Lieu, autrement un endroit pour créer, innover, apprendre, et créer du lien social. Ouvert à tous les habitants de la Vallée de l'Hérault.

L'accès à des outils numériques performants ou à des machines outils ultra modernes n'est pas réservé aux habitants de la Métropole de Montpellier. Ce mercrediL'Alternateur est inauguré à Saint André-de-Sangonis, Il s'agit d'un Tiers-Lieu et d'un Fablab numérique (contraction de fabrication laboratory en anglais). Deux mots un peu pompeux pour désigner un espace accessible aux habitants et aux professionnels de la communauté de commune de la Vallée de l'Hérault pour apprendre, échanger, créer, fabriquer, innover.

Dans cet Alternateur, il y aura d'abord un espace informatique, 14 ordinateurs à disposition, et des ateliers pour apprendre à s'en servir. Il s'agit de réduire la fracture numérique notamment pour les plus âgés, on appelle cela aussi la lutte contre "l'illectronisme". Un tiers des Français ne se sentent pas à l'aise avec le numérique alors que de plus en plus de services publics sont totalement dématérialisés, impôts, cartes grises, prise de rendez-vous pour la santé, par exemple.

Mais dans ce même bâtiment, les habitants auront aussi accès à des imprimantes 3 D professionnelles, des machines d'usinage pour le bois et le métal. L’idée c’est d’assister et d’aider à la transition numérique des entreprises. Il ne s'agit pas d’expliquer aux gens ce qu’ils doivent faire, mais de leur démontrer que le numérique peut les aider à améliorer leurs pratiques, à monter en compétences, à augmenter leur productivité, à diversifier leurs produits ou trouver de nouveaux marchés. Un concept qui n'est donc pas ouvert qu'aux jeunes start-up.

Des imprimantes 3 D pour faire des gâteaux

Aujourd’hui, un pâtissier peut utiliser une imprimante 3D alimentaire pour faire des gâteaux personnalisés, un peintre en bâtiment peut utiliser une imprimante murale. A l’Alternateur ils seront aidés, soutenus, formés, conseillés. Le grand public aura aussi accès aux machines pour fabriquer par exemple une pièce pour une vieille horloge qu'on ne trouve plus dans le commerce. Ou réaliser un objet né de son imagination.

C'est à l'Alternateur aussi que se dérouleront par exemple des ateliers de Repair café, chacun peut apporter des objets qui ont besoin de réparation et profiter du savoir faire des autres, le but étant de lutter contre l'obsolescence programmée, notamment sur l'électroménager. C'est aussi une bonne manière de créer du lien social. Les gens se retrouvent, discutent, échangent sur leurs bonnes pratiques en matière d'environnement.

Les habitants de la communauté de commune de la Vallée de l'Hérault auront une adhésion à payer entre 10 et 40 euros par an selon la situation, puis ce sera un tarif au temps d'utilisation de chaque machine.

L'Alternateur est situé dans les anciens locaux du Lidl de Saint André de Sangonis sur 600 m2, il emploie deux salariés à temps plein. Les 700 M2 restant accueilleront prochainement un hôtel d'entreprises innovantes tournées vers le numérique.

Investissement : 1 405 000€

• Achat bâtiment : 809 000€ via l’EPF d’Occitanie

• Travaux d’aménagement du bâtiment : 202 000€

• Equipements et matériels : 394 000€ sur 3 ans (2021-2023)

Fonctionnement : 247 000€

• Frais de fonctionnement : 247 000€ sur 3 ans (2021-2023)

Financements

• Région Occitanie : 263 186 € sur les dépenses d’équipement et de fonctionnement soit 41% hors bâtiment et travaux

• Département de l’Hérault : 30 000 €