Brouage : L'ambassadrice du Canada en France sur les traces de Samuel de Champlain

A Brouage, tout rappelle que la citadelle a une histoire très rapprochée avec le Québec. Samuel de Champlain y serait né. Le célèbre navigateur à l'origine de la découverte de la Nouvelle-France, et de la fondation de la ville de Québec en 1608. Du coup, son nom revient fréquemment au cœur de la commune. Ici, un restaurant porte son nom.

Restaurant à Brouage © Radio France - Gérald Paris

Là un commerce d'une rue arbore le drapeau du Québec.

Drapeau du Québec devant une enseigne à Brouage © Radio France - Gérald Paris

Une autre enseigne propose des spécialités canadiennes.

Commerce de Brouage © Radio France - Gérald Paris

Même la rue principale est un clin d’œil à cette cité outre-Atlantique. La fameuse rue du Québec que l'on retrouve en photo au début du siècle dernier.

Rue du Québec à Brouage au début du siècle dernier - Mairie de Brouage ( panneau touristique )

Avec autant de rappels à son pays, l'ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon se sent dit-elle

"Un peu comme à la maison. Il faut dire aussi que l'accueil est à la québécoise, c'est chaleureux, convivial. C'est étonnant de voir l’attachement de cette communauté à la nôtre. C'est même touchant. _Je pense qu'il faut maintenant intensifier ces liens_. On sait que le secteur touristique est en pleine turbulence avec le Covid 19, il ne faudrait pas que cela nous sépare, nous éloigne."

A Brouage, une étude touristique est en cours pour tenter de séduire les canadiens

400 000 à 600 000 personnes visitent Brouage chaque année, un des plus beaux villages de France. Pour le maire, Mickaël Vallet :

"On n'est pas à la recherche d'avoir encore plus de touristes en ciblant les Canadiens. On va surtout leur proposer quelque chose de différent. Un peu d'émotion, de revenir sur la trace de leurs ancêtres. _Une étude est en cours, conjointement menée avec la Normandie pour tenter de séduire les touristes canadiens_. Après Paris, la Tour Eiffel et le Mont-Saint-Michel, ils attachent beaucoup d'importance à se rendre également sur les plages du débarquement. A nous de leur montrer qu'ils peuvent poursuivre leur visite un peu plus au sud sur les terres de Samuel de Champlain qui a fondé la ville de Québec."

Brouage, une cité à l'histoire chargée, palpable à chaque coin de rue. Le touriste canadien pourrait bien y trouver la trace d'un de ces ancêtres dans son arbre généalogique.