L'américain Eastman veut implanter le premier site de recyclage moléculaire en Europe à Port-Jérôme

La plus grosse usine de recyclage moléculaire des plastiques en Europe veut s'installer à Port-Jérôme. L'américain Eastman pourrait y traiter 160.000 tonnes de déchets plastiques à partir de 2025, et créer 330 emplois directs. La concertation préalable à l'enquête publique débute le 27 septembre.

La première réunion de la concertation préalable sur ce projet a lieu ce mardi 27 septembre à partir de 18 heures à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Folleville, l'une des communes les plus directement concernées par la future usine de recyclage moléculaire du groupe américain Eastman.

C'est une technologie qui va permettre de traiter les déchets plastiques que le recyclage mécanique ne sait pas valoriser. Car si l'on sait recycler le plastique transparent, il n'en est pas de même pour les plastiques et les textiles colorés qui finissent à la décharge ou à l'incinération. Ils représentent 70% des déchets plastiques et le gisement potentiel est énorme en France : 1,4 million de tonnes dont 160.000 tonnes pourraient être traitées par Eastman selon un procédé mis au point par le groupe américain. "Les déchets vont arriver dans l'usine, seront triés, nettoyés, déchiquetés en petits granulés puis dépolymérisés en utilisant la méthanolyse" explique Godefroy Motte, conseiller développement durable sur le projet et ancien membre du comité de direction d’Eastman. Une technologie qui utilise le méthanol comme solvant pour rompre les liaisons chimiques des plastiques. "Les deux monomères seront purifiés et ensuite envoyés dans l'unité où on fera la nouvelle polymérisation" poursuit l'expert. Du plastique recyclé, qui devra entrer pour au moins 25% dans la fabrication de tous les emballages plastiques à partir de 2025, selon la règlementation européenne. C'est dire s'il y a des débouchés pour le plastique recyclé, qui coûte encore malheureusement plus cher que le plastique à base de pétrole brut. C'est aussi la possibilité de recycler les polyesters à l'infini.

La plus grande usine de ce type en Europe

L'usine devrait s'installer sur une parcelle de quarante hectares au sein de la zone industrialo-portuaire de Port-Jérôme. Si les autorités donnent leur feu vert, à l'issue de l'enquête publique. Avant cela, la phase de concertation préalable sur le projet va permettre à chacun, élus, associations, riverains, de donner son avis et de poser des questions. Sur l'impact environnemental par exemple explique Isabelle Jarry, l'un des deux co-garants de cette concertation, assurée par la Commission nationale du débat public. "Il y aura évidemment une étude d'impact par la suite, mais dès la concertation on peut déjà évoquer ces questions de bruit, d'odeurs. Quels vont être les impacts environnementaux pour les riverains. Est-ce qu'il va y avoir une péjoration du milieu ? Est-ce qu'il va y avoir des fumées ? Ces questions pourront être posées et le maître d'ouvrage doit y répondre" insiste Isabelle Jarry. La concertation va durer jusqu'au 24 novembre, par le biais notamment de réunions publiques, d'ateliers, de rencontres, dans les communes du périmètre concerné. Un site internet concertation-eastman-normandie permettra également de déposer des questions et des contributions. Ensuite, les deux co-garants de la concertation auront un mois pour faire un bilan qui sera intégré à l'enquête publique. Si le projet est validé, l'usine pourrait démarrer son activité en 2025, et créer 330 emplois directs et 1500 emplois indirects.