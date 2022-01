L'américain Mars Petcare annonce un gros investissement et des créations d'emplois dans son usine du Loiret

"La France est attractive pour les grands groupes internationaux" : c'est le message du gouvernement, dans le cadre de la journée "Choose France" organisée ce lundi. Le chef de l'état et plusieurs ministres se sont déplacés en région pour mettre en avant le poids des investissements étrangers dans notre économie : Franck Riester, le ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité, est ainsi venu Saint-Denis-de-l'Hôtel chez Mars Petcare ce lundi matin.

Franck Riester, au centre, avec le PDG de Mars Petcare&Food France Romain Dumas, et la préfète du Loiret Régine Engström - DR

L'entreprise américaine qui fabrique des aliments pour chiens et chats va investir 85 millions d'euros sur son site loirétain. Face à la forte demande notamment de "sachets fraicheur" (+ 10% par an ces trois dernières années), les fameux "pochons" qui sont le produit phare créés ici en 1993, elle va créer deux nouvelles lignes de production, qui vont permettre de créer 70 emplois.

L'image de la France a changé !"

Franck Riester se félicite de voir que "l'image de la France a changé", selon lui. "Pendant des années, on a observé une désindustrialisation du pays, avec des drames sociaux, une désertification de certains territoires, et un cercle vicieux qui dévitalisait ces territoires. Désormais, on voit l'inverse : des entreprises industrielles qui investissent dans les territoires, et y compris des entreprises d'autres pays, qui investissent en France. Et ça ne tombe pas du ciel, le patron français de Mars nous a dit clairement que le groupe avait choisi la France parce qu'il y avait eu une amélioration très nette de l'environnement fiscal français. Donc ça prouve que la politique, ça sert à quelque chose", se réjouit le ministre, au discours bien rôdé à moins de trois mois de l'élection présidentielle.

Intérieur de l'usine de Saint-Denis-de-l'Hôtel - Mars Petcare

Romain Dumas, le français, PDG de Mars Petcare & Food France, de son côté, indique : "on va augmenter la production de sachets fraîcheur de plus de 70% [marques Whiskas et Pedigree], en ajoutant 45 000 tonnes à la production annuelle que l'on fait déjà aujourd'hui. Et puis, on va continuer à rénover l'outil existant. Enfin, les nouvelles lignes que nous allons construire ici vont être capables d'accueillir les pochons recyclables de demain parce qu'on s'est engagés à ce que d'ici 2025 100% de nos packagings soient recyclables."

Les travaux pour installer les deux nouvelles lignes de production doivent démarrer à la fin du mois. Et elles entreront en fonctionnement d'ici 2023. Présente sur place lors de cette visite ce lundi, Florence Galzin, vice-présidente du Département du Loiret et maire de Châteauneuf-sur-Loire, juste à côté, se dit rassurée et très satisfaite de ces annonces. Rappelons que Mars Petcare emploie 450 salariés à Saint Denis de l'Hôtel où l'entreprise est installée depuis 1973, et qu'en 2019, l'entreprise avait annoncé un plan social sur le site loirétain... avant de le stopper. "Il y a trois ans, l'entreprise se posait la question d'investir sur ce site ou dans d'autres régions françaises, voire ailleurs en Europe, donc effectivement, cette annonce est une bonne nouvelle pour le territoire !"

Précisons que notre reporter n'a pas été autorisée par l'entreprise à prendre de photographies lors de la visite de l'usine Mars Petcare de St-Denis-de-l'Hôtel ce lundi. Les images publiées dans cet article ont été fournies par le groupe Mars Petcare.