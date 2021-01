L'ancien leader des Gilets jaunes bretons va fabriquer des masques

"Franchement, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien". Tristan Lozach, l'un des leaders des Gilets Jaunes en Bretagne, avait fini par croire qu'il ne retrouverait plus de travail dans la région. "J'ai eu cinq entreprises en deux ans qui ont refusé de me faire travailler parce que j'étais médiatisé", explique Tristan Lozach. "Au bout d'un moment, je perdais même espoir, j'avais même l'intention de quitter la Bretagne".

On ne m'a jamais jugé sur ma motivation de travailler mais sur le combat que j'ai mené pendant deux ans

Mais il y a quelques semaines, il postule pour un poste à la Coop des masques à Grâces dans les Côtes d'Armor. "J'ai passé l'entretien et j'ai été pris en CDI", sourit Tristan Lozach. A 28 ans, ce père de trois enfants va fabriquer des masques. Et il ne passe pas inaperçu. "J'ai été reconnu tout de suite par les autres salariés mais il n'y a pas de problème, on s'entend bien, on a même pu débattre un peu sur le sujet !"

Rappelons que le projet de la Coop des masques a été initié, entre autres, par Serge Le Quéau, un représentant de l'union syndicale Solidaires des Côtes d'Armor. Il avait apporté son soutien à Tristan Lozach lorsque ce dernier avait été poursuivi par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour avoir mené un blocage dans la zone commerciale de Langueux pendant le mouvement des Gilets jaunes.