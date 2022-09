L'ancien Quick de la Comédie à Montpellier mis aux enchères ce jeudi

L'ancien Quick de la Comédie est mis aux enchères ce jeudi à Montpellier. Après 30 ans, le Quick avait fermé en 2017, remplacé par l'enseigne Popey's devenu ensuite Independance Burger (les deux restaurants appartiennent au même groupe, la société Loderest). Mais ces enseignes de restauration rapide n'ont pas trouvé leur public et ont fait faillite, fermeture il y a 2 ans.

C'est donc la liquidation judiciaire. Faute d'avoir trouvé un repreneur par la voie classique, les liquidateurs ont choisi de mettre le fonds de commerce en vente aux enchères. Les locaux appartiennent eux à l'homme d'affaires montpelliérain Marcel Salerno, qui possède déjà de nombreux commerces sur la ville.

La mise à prix sera de 500.000 euros, un prix considéré comme attractif. Mais ce n'est pas sûr qu'il y ait des candidats non plus. Car il faudra avoir les reins solides pour s'installer dans ce bâtiment situé juste à côté du cinéma Gaumont. L'emplacement est alléchant, en plein cœur de ville sur la place emblématique de Montpellier où 100.000 personnes passent chaque jour. Mais de gros travaux démarrent sur la Comédie, plantation d'arbres, rénovation des sols, changement du mobilier urbain notamment, des travaux qui vont durer 3 ans et qui risquent de fragiliser les commerces implantés sur la place.

Faute de repreneur, Marcel Salerno promet une surprise

Marcel Salerno, le propriétaire des murs n'aura pas son mot à dire sur le prochain locataire, puisque pour l'instant tout se passe sur le terrain judiciaire, mais il rappelle qu'il faudra aussi payer 20.000 euros de loyers par mois. C'est peut-être ce loyer qui a coulé l'ancien locataire qui n'a pas payé son loyer pendant deux ans. 320.000 euros de dettes.

Si aucun candidat solide ne se manifeste, Marcel Salerno récupérera la jouissance du bail et pourra choisir lui-même le prochain locataire, 180 m² au rez-de-chaussée, 120 m² au sous sol. Il a déjà une idée et promet une surprise.