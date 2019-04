L'ancien siège du Crédit agricole de Saint-Lô se transforme et reprend vie

Saint-Lô, France

"Bienvenue chez Orange", s'amuse Claude Jean, promoteur immobilier à la barre du futur centre d'affaires de Saint-Lô (Manche), en faisant visiter les lieux à ses futurs clients. Une visite à l'occasion du lancement officiel, ce vendredi 26 avril, des travaux de rénovation pour l'ancien siège du Crédit agricole saint-lois, situé sur l'avenue de Paris près de la Chambre d'agriculture. 800 mètres² de bureaux, pas encore terminés, mais entièrement refaits à neuf. "Tout est refait, l'électricité, les cloisons, les sols", passe en revue le natif de Saint-Germain-d'Elle, juste à côté de Saint-Lô.

9 à 10 millions d'euros de rénovation

Le bâtiment a été racheté par Claude Jean au Crédit agricole en 2017. Construit en 1975, il demande un gros coup de balai avant d'être investi. © Radio France - Simon de Faucompret

Orange, l'un des premiers clients du "Phénix", va centraliser 50 employés, ses services et son local technique dans le bâtiment d'ici 3 mois. "C'est une installation idéale pour concentrer l'ensemble de nos employés, souvent éparpillées", glisse Marc Maouche, délégué régional d'Orange Normandie. En tout, 7500 m² de bureaux doivent être opérationnels à la fin de l'année, tout ça pour un budget de 9 à 10 millions d'euros.

Une trentaine de plateaux pour acteurs locaux et nationaux

Dans le détail, une trentaine de plateaux modulables et adaptables seront proposés à la location dans ce futur centre d'affaires. Pour l'exemple, Orange va s'octroyer trois plateaux entiers pour ses bureaux. "On travaille actuellement avec quatre ou cinq autres gros clients potentiels", révèle Grégoire Gebenholtz, du groupe immobilier Jean. "Certains sont des associations, d'autres sont des grosses enseignes nationales, et il y a aussi des entreprises locales." Ces acteurs vont donc pouvoir louer des espaces de bureaux, entre 15 et 2 500m², au prix de 135 euros le m².

Le projet du "Phénix", destiné à redonner vie à l'emblématique bâtiment de l'ex-Crédit agricole, est en travail depuis plus d'un an. © Radio France - Simon de Faucompret

"C'est un enjeu économique de premier plan."

Inutile de préciser qu'un projet de cette ampleur n'est pas sans ravir les élus locaux et régionaux. En témoigne la présence, pendant la conférence de ce vendredi 26 avril, de nombre d'entre eux sur la scène de l'amphithéâtre du "Phénix".

On pose la première pierre (on on détruit en vue de travaux, plutôt) au centre d'affaires de St-Lô, à l'ancien siège du Crédit agricole. Sont présents le groupe Jean, le député @phgosselin, le maire @FrancoisBriere5, le psdt du département @MarcLefevreCD50 (@MancheCD50)... pic.twitter.com/xePNW54rgG — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) April 26, 2019

"C'a été un travail de fond depuis plus d'un an", se réjouit François Brière, maire de Saint-Lô. "Et ce centre d'affaires est un enjeu économique de premier plan. Offrir du tertiaire de qualité, ça manquait à Saint-Lô", juge-t-il. "Quand un vide est rempli, on est dans le positif ! Et on est à la barre pour accompagner le projet."

Un bâtiment "emblématique" pour les Saint-Lois

Voilà un mot revenu dans quasiment toutes les bouches, en cette présentation du projet. "Emblématique", ces locaux datant de 1975 le sont assurément, d'après les élus et les représentants immobiliers du groupe Jean. Réunions, assemblées générales, vernissages, expositions, séminaires ... Au temps du Crédit agricole, "ces lieux étaient un peu l'un des poumons de la ville", selon le député manchois Philippe Gosselin. L'idée est donc de le faire revivre, en gardant cette empreinte passée.

Jacques-Olivier Legendre, architecte du cabinet Exo à Bayeux, se charge des travaux de rénovation du bâtiment. © Radio France - Simon de Faucompret

Tout ça, c'est le travail de l'architecte Jacques-Olivier Legendre : "Ce bâtiment est emblématique", comme il le dit lui aussi ! "Forcément, on a gardé des morceaux d'histoire", comme le hall d'entrée décoré de marbre. Il a malgré tout fallu "amener une touche de modernité pour attirer les clients", désamianter le site et veiller à sa sécurité.

Pour l'instant, 15% du bâtiment sont déjà loués. L'objectif est de le remplir aux trois-quarts avant la fin de l'année.