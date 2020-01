EXCLU - L'ancien site de Petroplus en Seine-Maritime pourrait accueillir Amazon en 2020

Rouen, France, Petit-Couronne

La rumeur enfle sur l'arrivée d'Amazon sur le site de l'ancienne raffinerie Petroplus de Petit-Couronne, près de Rouen. Une grosse plateforme logistique avec plusieurs centaines d'emplois à la clé.

Ce que l'on sait avec certitude, c'est que Valgo finalise en ce début d'année la vente d'une partie du site à Gazeley, un fonds d'investissement qui loue ensuite ses entrepôts : 30 ha sur lesquels l'entreprise confirme le projet de développement de trois bâtiments pour une surface totale de 120 000 m².

Et parmi les clients habituels de Gazeley figure... Amazon ! Client décrié. Et en cette période pré-électorale, les langues restent liées. Mais, selon plusieurs sources, le géant du commerce en ligne serait bien le futur locataire de ces entrepôts pour créer une grosse plateforme logistique, un lieu de stockage plus important encore que celui d'Amiens, ouvert il y a deux ans et qui compte plus de 500 salariés.

Toujours selon nos informations, Amazon envisage une activité permanente sur le site : des équipes en trois-huit et donc plusieurs centaines d'emplois à la clé, peut-être plus d'un millier.

Contacté, le géant Amazon ne confirme ni n'infirme, conformément à sa politique de communication.

Ce qui semble acquis, c'est que toute annonce officielle n'aura lieu qu'après les élections municipales pour ne pas prendre le risque de pourrir la campagne.