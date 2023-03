L'ancien tribunal de Gray va être vendu pour faire place à un centre de formation dans le ferroviaire

C'est l'épilogue d'une histoire qui aura commencé lors de sa mise aux enchères en 2017 . L'ancien tribunal de Gray (Haute-Saône) va être vendu par le département à la société Formatrain. Elle va ouvrir un centre pour former ses futurs élèves aux métiers de maintenance dans le ferroviaire. L'acte de vente doit être signé ce jeudi à Vesoul.

Une vente à rebondissements

L'ancien tribunal de Gray avait cessé de fonctionner dès 2011 après la réforme de décentralisation de l'ancienne ministre de la Justice, Rachida Dati. Elle supprimait 178 tribunaux d'instance, 23 tribunaux de grande instance dont celui de Gray. Le département s'est alors retrouvé propriétaire des murs.

En 2017, le palais de justice avait été mis aux enchères, 900m² pour 140.000 euros. Le prix défiait toute concurrence. Un entrepreneur niçois s'est montré intéressé. Il voulait en faire des chambres d'hôtes. Mais son projet était mal ficelé et n'a pas abouti.

Trois ans plus tard, deux investisseurs locaux jettent leur dévolu sur le tribunal. Leur projet : en faire un hôtel 5 étoiles avec une galerie d'art. Et même si ce projet fait rire dans les rues de Gray, il est pris très au sérieux par le maire Christophe Laurençot.

Une trentaine d'élèves dès la rentrée 2024

Finalement, la société Formatrain va racheter l'ancien palais de justice. "Il y aura une trentaine d'élèves dès la rentrée 2024", explique une source proche du dossier, qui souhaite rester anonyme, à France Bleu Besançon. "Former à réparer des wagons, des moteurs de trains, à la gestion du biocarburant dans les locomotives par exemple".

Les élèves de cette formation seront principalement "des élèves en échec scolaire ou en réinsertion". A la fin de leur cursus, ils auront un diplôme équivalent à celui de CAP. La société veut également acquérir les locaux de la prison située juste à côté du tribunal pour en faire des chambres et pouvoir héberger ces futurs élèves qui viendront d'un peu partout en France.

"C'est plus qu'une réjouissance. Ramener des apprentis à Gray, c'est une aubaine et surtout ça va encore renforcer notre attractivité dans les jours, les semaines à venir", se réjouit le maire de Gray, Christophe Laurençot sur France Bleu Besançon. "On est dans une logique. Autour de ce patrimoine, le musée, le théâtre, la mairie, il y a le lycée professionnel qui accueille 500 élèves donc les apprentis ferroviaires plus les apprentis routiers, en mécanique et carrosserie, ça a tout son sens dans ce secteur", poursuit le maire de Gray.

L'ancien palais de justice a été vendu aux alentours de 100.000 euros.