L'ancienne clinique Chenieux enfin vendue ! Le projet final dévoilé par les promoteurs

L'ancienne clinique Chenieux est enfin vendue avenue de la révolution à Limoges ! Il aura fallu neuf ans pour que la transaction aboutisse. On ignore le prix d'achat mais l’acquéreur, le groupe Duval, a détaillé son vaste projet immobilier.

L'ancienne clinique Chenieux est enfin vendue avenue de la révolution à Limoges ! Le prix d'achat n’a pas été dévoilé mais l'acquéreur, le groupe Duval, a détaillé son vaste projet immobilier. Le gros changement par rapport au projet initial, c'est qu'il n'y aura pas de centre commercial. Sinon, tout y est. D'abord un hôtel (Ibis Style) de 96 chambres. Une résidence pour personnes âgées de 96 logements qui sera accessible depuis la rue de la croix verte. Le projet comporte aussi 15 appartements, 1 385 mètres carré de bureaux, et 3 commerces. Les promoteurs veulent une pharmacie, si possible un restaurant pour compléter l'offre hôtelière. Et une autre boutique de service. Pourquoi pas une boulangerie. Tout cela sur la partie ancienne de l'ex clinique Chenieux.

Livraison prévue pour le premier trimestre 2019

Ce grand bâtiment désaffecté va être entièrement rasé pour laisser sortir de terre un ensemble flambant neuf (cf photo ci-dessous). Le deuxième lot est une résidence étudiante de 137 chambres qui occupera la partie la plus récente de l'ancienne clinique, qui sera en grande partie préservée, tout comme son parking. Des ouvriers sont déjà à l'œuvre pour préparer la démolition qui devrait débuter d'ici un mois et demi. Il va aussi falloir, en parallèle, mener des fouilles archéologiques préventives. Les travaux en tant que tel débuteront en septembre pour une livraison du premier lot prévue pour le premier trimestre 2019. Les logements étudiants arriveront quelque mois plus tard, pour coïncider avec la rentrée scolaire de septembre 2019.

Visuel du projet immobilier sur le site de l'ancienne clinique Chenieux à Limoges -

Par ailleurs, les promoteurs vont déposer un troisième permis de construire, cette fois pour du logement social. Mais on ignore les dates pour ce dernier volet de la transformation du site de l'ancienne clinique Chenieux. Le groupe Duval précise que 70% du premier îlot (hors chambres étudiantes et logements sociaux) ont déjà trouvé preneurs.