L'ancienne école des Beaux Arts de Cherbourg sera détruite d'ici 6 mois

La démolition de l'ancienne école des Beaux Arts de Cherbourg est prévu pour le premier trimestre 2018. Elle devrait laisser place à une zone de promenade avec gazon et stationnement.Les habitants seront consultés.

Il y a presqu'un an (le 27 août) un incendie s'était déclaré dans l'ancienne école des #Beaux Arts de #Cherbourg rue de Paris. Il n'y avait pas eu de blessé mais le feu avait dévoré en partie le dernier étage (+/- la moitié + 400 m2 de toiture). Le site laissé à l'abandon était régulièrement squatté depuis le déménagement de l'école en 2011. Aujourd'hui on a une idée du planning de démolition de cette ancienne école des Beaux Arts. Les appels d'offres sont lancés, une décison sera prise en septembre, s'ensuivra une préparation du chantier jusqu'à la fin de l'année puis la démolition au premier trimestre 2018. Tout cela a pris du temps mais ça s'explique pour #Jean-Michel Maghe, adjoint au Maire de la commune de #Cherbourg-en-Cotentin en charge des bâtiments municipaux : "il a fallu demander le permis de démolition, travailler avec les autorités, les consultations d'entreprises sont en cours avec un objectif : une seule entreprise pour consolider, désamianter et démolir. Il y aura des échanges et une consultation avec le voisinage. la totalité du site sera engazonné, les parkings restitués , il restera la trace du bâtiment et des plantations. C'est une ouverture, on va vers une valorisation de l'entrée de Cherbourg. Ce sera aussi une zone de promenade "