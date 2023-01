"Ca nous a fait mal au cœur", la nostalgie des anciens salariés de la fonderie de Port-Brillet

C'est une des plus grandes friches industrielles de la région Pays de la Loire. À Port-Brillet, à l'ouest de l'agglomération de Laval, l'ancienne fonderie de la ville, qui a employé plus de 1.100 salariés dans les années 70, et qui a fermé en 2011, attend un nouveau projet. Au printemps 2023**, Laval Agglo, propriétaire des huit hectares, va lancer un appel d'offres pour dépolluer le site.**

Économie circulaire

L'objectif dans les prochaines années c'est de réindustrialiser le site. Le terrain est d'ailleurs très courtisé par des entreprises explique Fabien Robin le maire de Port-Brillet et vice-président à Laval Agglomération. "On a surtout des entreprises qui tournent autour de l'environnement et de l'économie circulaire. Ce type d'activité s'y prête. C'est principalement un retour de l'activité professionnelle qui est voulu aussi par les habitants" explique l'élu.

Des entreprises mais pas que...

Laval Agglomération envisage aussi l'implantation d'un lieu culturel et/ou de loisirs sur le site industriel. "En fonction des opportunités. Il faut faire revivre le site. La pression de demande des entreprises sur du foncier est importante sur notre territoire aussi, par débordement des autres secteurs Nantes, Rennes" commente le maire de Port-Brillet.