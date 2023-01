L'ancienne fonderie de Port-Brillet, un site très courtisé par les entreprises

C'est une des plus grandes friches industrielles de la région Pays de la Loire. À Port-Brillet, à l'ouest de l'agglomération de Laval, l'ancienne fonderie de la ville, qui a employé jusqu'à 1.000 salariés dans les années 70 et fermée en 2011, attend un nouveau projet. Le président de Laval Agglomération Florian Bercault a d'ailleurs évoqué son avenir ce mardi 17 janvier 2023 lors d'une cérémonie de vœux.

Dépollution, démolition puis construction

Au printemps 2023, Laval Agglomération, qui a racheté les huit hectares pour un euro symbolique, va lancer un appel d'offre pour dépolluer le site. Un dossier suivi de près par l'Ademe (l'Agence de la transition écologique) qui abonde à hauteur de 600.000 euros. L'objectif, dans les prochaines années, c'est de réindustrialiser le site. Le terrain est d'ailleurs très courtisé par des entreprises explique Fabien Robin le maire de Port-Brillet et vice-président à Laval Agglomération.

"On a surtout des entreprises spécialisées dans l'environnement et de l'économie circulaire. Des entreprises qui travaillent dans l'eau, dans du recyclage de matériaux pour participer à un mode de construction plus durable demain ou à de l'aménagement plus durable. Nous souhaitons un retour à l'activité professionnelle qui est voulue aussi par les habitants. Cet historique outil de production est vraiment ancré dans le territoire. Il y aura certainement des pistes d'ouverture vers d'autres usages plus culturels ou de loisirs, en fonction des opportunités. Il faut faire revivre le site" explique l'élu.

"Enfin, la demande des entreprises sur du foncier est importante sur notre territoire, par débordement des autres secteurs comme Nantes ou Rennes. "On est très bien placés pour attirer les entreprises" termine le maire de Port-Brillet.

