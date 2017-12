Cossé-le-Vivien, France

A louer : surface commerciale de 120 mètres carrés, pas loin de la mairie de Cossé-le-Vivien, proche de toutes commodités. Cette drôle d'annonce immobilière émane de la municipalité. Elle a récupéré les locaux de l'ancienne trésorerie depuis 2015, et tout le bâtiment est en train d'être réhabilité. La vieille bâtisse sera divisée en deux : à l'étage, un appartement à louer de 110 mètres carrés avec quatre chambres. Et au rez-de-chaussé, un espace commercial pour accueillir une boutique.

"On avait souvent été interpellé par les commerçants, ils voulaient savoir ce qu'on faisait pour favoriser le commerce", confie Christophe Langouët, le maire de Cossé-le-Vivien. "Là, c'était l'occasion." Coût total de la rénovation : 150 000 euros, financée pour moitié par l'Etat. Le préfet de la Mayenne et la sous-préfète de Château-Gontier sont d'ailleurs venus visiter le chantier mi-novembre.

Frédéric Veaux, le préfet de la Mayenne, est venu visiter le chantier. © Radio France - Tommy Cattaneo.

"Alors là, on va faire une cuisine", explique Roland Veillard, l'adjoint aux finances et aux bâtiments. "Et pour ce qui est des finitions, nous verrons ça avec la personne intéressée pour louer le local, en fonction du type d'activité." Selon l'élu l'emplacement est idéal : il y a un grand parking juste en face du local.

Christophe Langouët, le maire de Cossé-le-Vivien, explique au préfet que le parking derrière la mairie sera transformé. © Radio France - Tommy Cattaneo.

"Le local, c'est la partie la plus coûteuse lors de l'installation d'un commerçant, et bien nous on fait ce travail", ajoute le maire Christophe Langouët. "On espère qu'on aura un nouveau commerçant prêt à s'installer dans la commune à la fin des travaux, c'est à dire en avril 2018."

La mairie n'est fermée à aucune proposition, mais elle fait savoir que le seul magasin de chaussures de la commune a fermé depuis peu. Si vous êtes intéressé, il faut contacter le standard au 02 43 98 80 24.