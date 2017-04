L'année 2017 s'annonce prometteuse pour les gîtes du Morbihan

A l'occasion des vacances de printemps en Bretagne, gros plan sur l'hébergement en gîte dans le Morbihan. Un type d'hébergement qui affiche déjà des taux de remplissages supérieurs à 2016 alors que l'année dernière avait été exceptionnelle.

Les vacances de printemps semblent faire venir les touristes en Bretagne. Selon Yves Jéhanno, directeur des gîtes de France du Morbihan, "la fréquentation est déjà en hausse de 2% par rapport à 2016 alors que le mois d'avril n'est pas terminé, et 2016 avait été pour nous une année référence avec un très bon taux de remplissage". Un résultat d'autant plus encourageant que pour août et septembre aussi les réservations sont en hausse.

Des gîtes variés qui attirent surtout les Français

Le Morbihan compte 1100 gîtes "allant du 2 au 5 épis, on trouve donc aussi des hébergement de très haute gamme", précise Yves Jéhanno. 70% de ces gîtes sont situés à moins de 25 km de la mer, "c'est d'ailleurs l'un des critères de choix des touristes, l'autre étant la présence du wifi". Concernant l'origine des touristes réservant les gîtes du Morbihan, il s'agit avant tout de Français. "Cela représente 80% de notre clientèle, explique le directeur Yves Jéhanno, essentiellement des Parisiens et des touristes du Grand Ouest".

Pour l'arrivée de la LGV, les gîtes du Morbihan renouvelle leur offre

Le 2 juillet prochain, la Bretagne accueille la LGV ce qui va placer Rennes à 1h25 de Paris et le Morbihan à 2h38. Les gîtes du département veulent en profiter en proposant de nouvelles formules. "D'ici quelques semaines, nous allons ouvrir un nouveau site internet "D'aventures sans ma voiture" qui proposera en plus de la location d'un gîte, un moyen de transport complémentaire" explique Yves Jéhanno.