L'année 2020 a été exceptionnelle pour les gîtes de France en Dordogne

Les gîtes de France ont fait leurs comptes : 2020 a été une année exceptionnelle pour le réseau en Dordogne. Le chiffre d'affaire de ses 650 gîtes et chambres d'hôte a augmenté de 12% en moyenne dans le département par rapport à 2019, malgré les mois de fermeture imposée par les deux confinements. Les gîtes périgourdins ont frôlé les 100% de remplissage en juillet-août, et l'arrière-saison a été excellente en septembre-octobre. Cette très belle année 2020 devrait encore se confirmer pendant les fêtes de fin d'année, pour ceux qui restent ouverts (soit environ les deux tiers).

Des gîtes pour s'auto-confiner en juin

Béatrice Faget tient deux gîtes à Cénac-et-Saint-Julien, et elle a vu revenir les clients dès le mois de juin : "Certains clients sont venus s'auto-confiner dès le déconfinement, en juin. Ils n'ont même pas fait de visites de grottes ou de châteaux, pour profiter du gîte et faire des randonnées." Ses deux gîtes ont ensuite fait le plein en juillet et août, comme tous les gîtes périgourdins du réseau. La directrice départementale de Gîtes de France, Laure Jamain, a constaté un taux de remplissage de quasiment 100% en juillet-août, contre 80% d'habitude. L'arrière-saison a également été excellente, et la tendance se confirme pendant la période des réveillons, pour les gîtes qui sont ouverts, avec des réservations en hausse de 10%. C'est un bonus pour les gîtes qui restent ouverts, même si cette période ne représente que 5% du chiffre d'affaire annuel, avec des tarifs de location beaucoup plus bas qu'en été. Le seul obstacle à ces réservations dans les gîtes, c'est cette année la fermeture des restaurants pour les réveillons. Mais à Cénac, Béatrice Faget a déjà repéré quatre restaurants alentour, qui proposent des repas de fête livrés, ou à emporter.

Le planning de réservations de Béatrice Faget est complet pour les deux réveillons © Radio France - Harry Sagot