L'année 2022 a été rude pour le BTP au Pays basque

Le point rassurant, c'est que le besoin de logement au Pays basque va croissant, avec 3.000 nouvelles arrivées chaque année commence Sébastien Labourdette. Mais le président de la fédération du BTP des Pyrénées-Atlantiques ne peut que constater avec une certaine inquiétude, en marge de l'assemblée générale de l'organisation vendredi 12 mai, "l'affaissement du marché du neuf" : le nombre de permis de construire a chuté de 44% en un an, et de 50% sur les trois derniers mois.

ⓘ Publicité

Une année 2022 difficile

"On a beaucoup subi en 2022" attaque Sébastien Labourdette, qui énumère. La hausse du coût des matières premières essentielles à l'activité, comme l'acier, l'aluminium ou le ciment était vertigineuse au début de l'année dernière. "Aujourd'hui ça se calme, on est sur un plateau haut." .) En cumulant ces hausses et celles du coût de l'énergie, les coûts de constructions ont bondit de 25 à 30% estime le patron de la fédération du BTP. Ce plafond haut a une conséquence : l'effondrement du marché du neuf, puisque construire coûte plus cher.

À lire aussi Logement au Pays basque : les projets de l’agglomération pour lutter contre la crise actuelle

66% des demandes de crédits rejetés pour les particuliers

Seule une demande de crédit immobilier sur trois est acceptée dans le département, où les constructions sont majoritairement du pavillonnaire périphérique. Malgré cette baisse, il y a toujours des besoins, et le travail ne manque pas pour les entreprises de BTP, entre les rénovations énergétiques du parc publique et privé et les aménagements ou les infrastructures. Le secteur, qui embauche déjà 16.000 salariés et 2 à 3.000 intérimaires, cherche à recruter 2.000 personnes supplémentaires.

Pour couronner le tout : les fortes chaleurs

loading

Une inquiétude s'ajoute : le dérèglement climatique . "Quand on connait 10 jours au dessus de 40°C comme en septembre, il est impossible de travailler" se désole Sébastien Labourdette. Tout d'abord pour les hommes : "le corps humain n'est pas fait pour travailler au soleil quand il fait 42°C", mais aussi pour les matériaux, qui ne réagissent pas pareil par fortes chaleur. "On est en train de s'adapter pour que notre caisse intempéries prenne en compte les fortes températures", alors que jusqu'à présent elle ne s'occupait que du froid ou de la pluie.

"Il faut changer de logiciel"

Mais le président essaye d'y voir du positif : une occasion de renouveler les techniques, les matériaux, et même les modes de pensés. "Il faut changer le logiciel de l'aménagement de la ville" plaide-t-il, en demandant aux collectivités d'investir dans des infrastructures écologiques, les rénovations de passoires thermiques et de voir le long terme. "Il faut plutôt raisonner sur 15 ans que sur 5 ans" conclut-t-il.