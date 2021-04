L'annuaire en ligne des commerces de Sarreguemines est lancé

C'est bien connu, à plusieurs on est plus fort. Désormais, les commerçants de Sarreguemines peuvent se rassembler en une seule et même rue... en ligne !

Plus de 70 enseignes au démarrage

La mairie a publié ce vendredi 9 avril son annuaire des commerces et des enseignes, accessible directement sur le site de la municipalité. Vêtements, chaussures, cordonnier, parfumerie et même grandes surfaces : déjà plus de 70 boutiques sont référencées, sur un potentiel de 250 environ selon Sébastien Jung, adjoint en charge du commerce. "On va trouver les horaires d'ouvertures, le site internet, le numéro de téléphone, les réseaux sociaux, si le commerçant propose de la vente à emporter ou du click & collect" détaille l'élu. Et chaque page est personnalisable. Ainsi, un restaurateur a pu poster la photo de sa carte.

Un lien entre commerçants et clients

Déjà plus de 70 enseignes sont répertoriées © Radio France - Clément Lhuillier

C'est un véritable service public.

Pour Sébastien Jung, il était essentiel pour la ville de Sarreguemines "d'être le lien entre les commerçants et les clients [...] et limiter par cela les achats sur les grands sites internet" alors que de nombreuses boutiques ont à nouveau été obligées de baisser le rideau en raison des restrictions imposées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.Jérémie Cahn, le manager de centre-ville insiste même : "c'est un véritable service public !" Un service d'autant plus utile (et gratuit !) que chaque commerçant n'a pas forcément les moyens ni la capacité à se mettre au numérique. "On veut que les clients viennent dans les commerces, mais on sait qu'ils ont d'abord besoin d'un certain nombre d'information. Le digital donne cette information et l'envie de se déplacer" poursuit le manager.

L'annuaire est amené à s'enrichir de nouveaux adhérents. Ses concepteurs réfléchissent à améliorer encore ses fonctionnalités en y intégrant par exemple un moteur de recherche pour répertorier les différentes marques proposées dans les boutiques.