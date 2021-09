L'AOP Ossau-Iraty fête ses 40 ans

Joyeux anniversaire l'Ossau-Iraty ! L'AOP de ce fromage pressé de brebis des vallées d'Iraty au Pays Basque et d'Ossau en Béarn célèbre ses 40 ans. Toute la filière : producteurs, fromageries, affineurs... se retrouvent ce samedi à Licq-Athérey pour la fête de la transhumance. Au bout de 40 ans, le chiffre d'affaires est estimé à 50-55 millions d'euros. C'est un secteur économique à part entière.

Un tiers du fromage de brebis français

L'AOP Ossau-Iraty, ce sont 1500 exploitants, une vingtaine de fromageries, 500 000 bêtes, 50 millions de litres de lait et 5 000 tonnes de fromage. Cela représente un tiers de la production de fromage de brebis en France. Dans les producteurs, il y a toutes les tailles d'exploitation, surtout des petites surface avec un cheptel réduit à 300 brebis. Les plus grosses en ont 600. La répartition géographique est assez équitable. Ils sont répartis environ moitié/moitié entre le Pays Basque et le Béarn. Mais sur les 2 000 emplois de la filière, il y a plus de personnes qui travaillent côté basque.

Une croissance régulière

C'est un secteur en croissance : 2 à 5 % par an. C'est assez pour que les producteurs s'en sortent, et pas trop ce qui pourrait casser le marché. Le marché est local, national et international. Par exemple, on déguste de l'Ossau-Iraty en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis. Le syndicat de l'AOP ne compte pas s'arrêter là. Il veut continuer ce développement. Pour ça, deux axes de travail ont été établis : attirer des jeunes éleveurs et faire évoluer la filière vers plus d'écologie.

Un emblème

"Le fromage AOP Ossau-Iraty fait parti des produits gastronomiques qui sont clairement identifiés comme venant du Pays Basque et du Béarn. Du coup, l'Ossau-Iraty a clairement un rôle dans le développement et le rayonnement de nos montagnes et de nos coteaux. Je crois que l'on peut dire que l'Ossau-Iraty joue un rôle majeur comme _marqueur de notre territoire_", assure Claire Barrère, la chargée de promotion du syndicat qui gère l'AOP.