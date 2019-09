AOP Saint-Nectaire : recruter pour pallier le départ à la retraite d'une cinquantaine de producteurs d'ici 2025

Auvergne, France

La zone AOP du Saint-Nectaire s'étend du sud ouest du Puy-de-Dôme jusqu'au Cantal. Plus exactement, du Puy Mary au Sancy pour les connaisseurs. L'AOP, c'est 2.000 emplois directs pour toute la chaîne de fabrication du fromage. Plusieurs postes sont disponibles et des exploitations doivent être reprises.

Patrice Vialla, Président de l'Interprofession Saint Nectaire dévoile l'opération de prospection. - Adrien Blettery

Un habitant sur six directement lié au Saint-Nectaire

Sur les 69 communes présentes dans la zone AOP, on retrouve 284 producteurs laitiers et 205 producteurs fermiers. Plusieurs problèmes voient le jour : 50 à 55 producteurs vont partir à la retraite d'ici 2025. Et peu de successeurs se manifestent. David Guittard, exploitant à Saint-Gènes-Champespe dans le puy de dôme ne trouve pas ça étonnant : " Il y a pas mal de producteurs qui sont célibataires. Avant les vocations se transmettaient de père en fils. Aujourd'hui, beaucoup d'exploitations ne peuvent plus être reprises par une personne de la même famille. [...] Puis le baby-boom des années 60 se transforme en papy boom. Ce qui va faire un gros volume de producteurs à la retraite d'un coup."

"Rejoins l'AOP Saint Nectaire"

25 emplois sont disponibles en exploitations agricoles et 15 emplois sur les sites de fabrication et d'affinage. Pour mettre en lumière ces professions, l'AOP Saint Nectaire est présente au sommet de l'élevage avec un stand de plus dans le hall 2. Il sera possible de vivre une expérience virtuelle à 360 degrés qui vous projettera au sein d'une ferme productrice du fromage. Un film documentaire tourné avec des drones est déjà disponible. Dans le même temps, une campagne de promotion vient d'être lancé dans tous les lycées agricoles de France.