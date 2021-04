L'APF France handicap dans l'Indre met le grand public face aux problèmes d'accessibilité

Pour sensibiliser la société et les pouvoirs publics aux problèmes d'accessibilité des personnes handicapées, rien ne vaut des actions visibles. Voilà le credo de la délégation dans l'Indre de l'APF France handicap. L'association débute ce mardi un tour des commerces, établissements de soins, transports en communs, et installations sportives de Châteauroux.

Agir au grand jour devient le mode d'action privilégié des personnes en situation de handicap. Les membres de l'association entendent présenter leurs difficultés quotidiennes de manière concrète aux personnes valides. "En se mettant à la place de l'autre, on se rend compte de la difficulté, confirme le représentant de l'APF France handicap dans l'Indre Philippe Jeanneton. L'histoire du handicap c'était surtout une appropriation des valides sur les personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap étaient prises en charge. Maintenant, il y a plutôt une forme d'accompagnement. On considère la personne en situation de handicap comme un citoyen à part entière et non plus comme un seul objet de soins. On finit par constituer des associations, à faire du lobbying, de la publicité, des plans de communication et de sensibilisation au handicap."

A l'issue de cette cette opération intitulée "Marches Attaque", l'APF distribuera les bons et les mauvais points lors de la restitution des actions de la semaine, ce vendredi. L'association APF France handicap compte près de 450 membres dans le Berry.