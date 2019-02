L'APF organise une friperie à Cherbourg demain samedi

Manche, France

Des vêtements adultes et enfants, chaussures, accessoires, livres et jouets...l'association APF France Handicap organise donc demain samedi à Cherbourg une grande "friperie". Les prix seront très abordables entre 2 et 5 euros. Dans la Manche l'APF c'est 200 adhérents, 40 bénévoles et 4 salariés. Une association qui veut par ce genre d'actions au contact du public changer le regard des gens sur le handicap et combattre aussi l'isolement des personnes handicapées. Cette idée de "friperie" est venue des bénévoles.

"Il faut changer le regard sur le handicap" Copier

La "Friperie" de l'APF c'est ce samedi de 9H à 18H au 59 rue du Val de Saire à Cherbourg.