L'appel à l'aide de deux éleveurs laitiers de Lozère, faute de collecte ils jettent au fossé leur production

Cet appel à l'aide de la coordination rurale de la Lozère pour deux enleveurs laitiers. Depuis la liquidation judiciaire de la laiterie Laoune en Ardèche, les agriculteurs, l'un en lait de chèvre l'autre de vaches, la production n'est plus collectée et aucune solution ne se profile à l'horizon.

Le drame pour deux éleveurs lozériens. Depuis la liquidation judiciaire de la laiterie Laoune (Concouron-Ardèche), il y a quasiment quinze jours, leur lait n'est plus collecté, près de 1.000 litres/Jour qui sont jetés. Et se profile, si la situation perdure, la cessation d'activité. La coordination rurale s'est saisie du cas de ces deux agriculteurs de Chateauneuf-de-Randon, et a tiré toutes les sonnettes possibles sans succès. Inacceptable au moment tous prônent la défense d'une agriculture locale et de qualité. Vous avez entendu leur détresse sur France Bleu Gard Lozère, peut-être pourrez-vous vous contribuer à trouver une solution ?

8.000 litres de lait jetés depuis quinze jours

C'est bien un véritable drame que sont entrain de vivre Hervé Sapet et Thomas Merlino. L'un élève un troupeau de 35 vaches laitières, l'autre à un troupeau de 150 chèvres. Prévenus la veille de la liquidation de la laiterie, ils sont dans une situation catastrophique. "Je suis installé depuis 3 ans, je sortais à peine la tête de l'eau" dit ce dernier, "je suis très inquiète quand à la survie de mon exploitation". Hervé Sapet relaie cette inquiétude, "nous ne pourrons pas tenir très longtemps" et d'ajouter "au-delà de la perte financière, comment va-t-on s'occuper de nos bêtes ces prochains jours".

"on ne se lève pas le matin pour jeter notre lait". Hervé Sapet. Copier

"Je suis très inquiet pour la survie de mon exploitation". Thomas Merlino. Copier

Le député saisi par la coordination rurale

Alain Pouget, son président, a pris langue avec Pierre Morel-à l'Huissier pour lui demander d'organiser une table ronde avec toutes les acteurs concernés par ce dossier urgent. "Les deux éleveurs _ne pourront pas tenir quinze jours supplémentaires_, il faut tenter de trouver - au moins - des repreneurs à la laiterie déficiente". Un président particulièrement remonté, "seulement deux éleveurs en zone montagne, cela n'intéresse personne au moment où l'on parle d'agriculture locale et de qualité ?"