L'appel à l'aide des centres sociaux pris dans un étau financier en Charente-Maritime

Les centres sociaux et socio-culturels dans le rouge ! Et ça ne devrait pas s'arranger. Pour revaloriser les métiers de l’animation et de la petite enfance, la convention collective des acteurs du lien social et familial va évoluer à partir du 1er janvier 2024. En clair, les salaires vont augmenter : entre 5% et 18% en fonction des métiers. Une impérieuse nécessité puisque 75% des salariés sont payés au SMIC, dans un contexte de grandes difficultés à recruter. Mais il y a un mais. A cette heure-ci, cette augmentation de la masse salariale n'est pas financée !

C'est dans cette optique que la Fédération des centres sociaux de la Charente-Maritime - qui compte 24 structures, pour 1023 salariés et 1820 bénévoles - a convié ses principaux partenaires hier soir (mercredi) à une réunion d'information dans l'Auditorium au palais des Congrès de Rochefort. Au premier rang desquels la CAF, le Conseil départemental et les collectivités territoriales, EPCI... L'objectif était double : alerter et demander des subventions supplémentaires.

"On cherche 1,55 million d'euros, donc à votre bon cœur !"

Sur les 24 centres sociaux du département, 14 sont déficitaires et la prochaine augmentation obligatoire de la grille salariale va noircir le bilan. "Ca va faire augmenter drastiquement nos budgets de fonctionnement et malheureusement pour le moment, les ressources en face ne suivent pas ", s'inquiète Barbara Provost, la déléguée fédérale des centres sociaux de la Charente-Maritime. "Quid de l'avenir de nos 24 structures sur le territoire ? C'est une vraie question. Très clairement, on cherche 1,55 million d'euros pour 2024. Donc à votre bon cœur !"

Barbara Provost, déléguée fédérale des centres sociaux de la Charente-Maritime © Radio France - Eric Le Bihan

Les situations sont particulièrement tendues dans les petits centres. C'est le cas à Surgères, Pons, ou encore à Courçon, où l'espace Mosaïque compte 13 salariés pour une soixantaine de bénévoles, une denrée de plus en plus rare dans des locaux trop exigus. Avec un budget de fonctionnement de 738.000 euros, la structure courçonnaise est déjà dans le rouge cette année. Pourtant, elle est socialement vitale. "Ca répond aux besoins des habitants et l'absence de centre social pourrait les mettre en difficulté. Il faut savoir que nous faisons aussi France services et que ça aide beaucoup, notamment les personnes âgées ou celles dépourvues d'internet".

Le Conseil départemental de la Charente-Maritime est le principal financeur de nombreux centres sociaux. Le département pèse 32% du budget à Courçon par exemple. Absente de la réunion ce mercredi soir, l'élue en charge de l'action sociale dit avoir pris connaissance du plaidoyer fédéral. Il y a urgence.