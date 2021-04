L'appel à l'aide des Restos du Cœur de Villefontaine après l'incendie du fourgon de l'association

N'ayant plus de fourgon pour ramener les denrées au centre de Villefontaine, après l'incendie du véhicule, l'association sollicite ceux et celles qui pourraient lui prêter un véhicule.

A Villefontaine (Isère), les Restos du cœur lancent un appel à l'aide après l'incendie de leur camionnette. Ca s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, sur le parking devant les locaux de l'association, quartier des Roches. C'est le seul véhicule visé et les pompiers sont intervenus à temps pour éviter que le feu ne se propage à d'autres véhicules.

"C'est quelque chose d'assez incompréhensible", René Lablanche, le responsable de l'antenne de Villefontaine

L'acte est criminel : une vitre a été brisée et le feu a été mis à l'intérieur du véhicule. Il est depuis inutilisable. "On est à la fois dégoûtés et scandalisés. Notre véhicule, il a de gros macarons "Restos du cœur" partout. C'est quelque chose d'assez incompréhensible", souligne René Lablanche, le responsable de l'antenne de Villefontaine.

Avec ce fourgon, les bénévoles vont chercher des denrées, des produits d'hygiène ou d'entretien au centre de stockage, basé à La Tour-du- Pin ou auprès d'enseignes, lors des ramasses. "Là, on est bien pénalisés. Le fourgon détruit pouvait prendre trois palettes standards, ce qui représente jusqu'à 1.5 tonne de charge utile. On en a besoin aujourd'hui pour notre période dite d'été une fois tous les 15 jours, une demi journée le lundi matin. Via un prêt. Cela nous dépannerait bien", indique René Lablanche qui précise que la communauté d'agglo, la Capi, l'a contacté.

Des moyens financiers limités pour ce type d'achat

"Après si on a une possibilité de trouver dans nos recherches un fourgon de ce type-là qu'on pourrait nous rétrocéder à un prix intéressant, on est prêts à regarder ce genre de situation", affirme, sourire dans la voix, René Lablanche. Le responsable ne s'attend pas à une grosse indemnisation de l'assurance eu égard à l'ancienneté du véhicule.

Si l'acquisition d'un véhicule plus récent était envisagée avant l'incendie, "elle est bien budgétée, mais en face de la ligne "véhicule pour Villefontaine", il y a bien une somme mais encore faut-il la trouver", indique-t-il. Car avec la crise économique qui accompagne la crise du coronavirus, l'association fait face à plus de demandes d'aide alimentaire. La priorité pour l'association est cette aide là "donc le remplacement de véhicule ça passe un peu au second plan, sauf que là c'est une urgence."

L'antenne de Villefontaine aide 265 familles venues de 15 communes, dont Villefontaine, La Verpillière, Bourgoin-Jallieu, Saint-Quentin-Fallavier, etc. Les distributions ont lieu les mardis et vendredis. Malgré l'incendie de la fourgonnette, celles de cette semaine ne sont pas impactées : l'association avait du stock et a pu compter sur le coup de main d'autres antennes.

>>>Les personnes qui auraient des propositions à faire à l'antenne des Restos du Cœur de Villefontaine sont invitées à adresser leur message à l'adresse suivante : ad38.villefontaine@restosducoeur.org