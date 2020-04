L'appel à l'aide du Secours Populaire en Charente

L'association caritative davantage sollicitée avec le confinement a besoin de produits de première nécessité, de protection pour ses bénévoles et de dons financiers.

C'est un appel à l'aide que lance le Secours Populaire en Charente. Les demandes d'aide de la part des personnes en difficulté ont augmenté avec la crise sanitaire et la mise en place du confinement et l'association caritative n'arrive plus à faire face à la demande.

Le Secours Populaire a besoin de dons en nature comme des produits d'hygiène, des couches pour bébés et des produits d'entretien. Il faut aussi des dons en argent. L'association qui recherche également des masques et des protections pour ses bénévoles.

En 1 mois de confinement, le Secours Pop a distribué 1.021 colis alimentaires et soutenu 2.842 bénéficiaires. Cela représente 17 tonnes de denrées distribuées aux plus démunis.

Vous pouvez adresser vos dons soit par internet sur le site de l'association soit par courrier à l'adresse suivante : Secours Populaire Fédération de la Charente 3 rue Souchet 16000 Angoulême.