L’appel à la « désobéissance civile » suivi à Ajaccio

Des appels à la "désobéissance civile" ont été lancés pour ce lundi, notamment chez les restaurateurs. L’origine de la rébellion se situe dans le Doubs. Stéphane Turillon y tient un restaurant. Ce dernier avait lancé un appel sur Facebook, relayé plusieurs milliers de fois. Dans son message, il invitait d'autres restaurateurs à rouvrir leurs établissements et donc de braver l’ordre de fermeture imposé par le gouvernement.

Le message a donc franchi la méditerranée et est arrivé jusqu’à Ajaccio. Nathalie, responsable de « L’ailleurs café », établissement situé dans le centre-ville, a pris la décision de rouvrir les portes de son établissement dès aujourd'hui. Elle souhaite défendre dit elle "son droit à travailler et retrouver un peu de convivialité dans le respect des règles sanitaires ». Nathalie le dit avec force : « Avec l’interdiction d’exercer notre métier depuis plusieurs mois, on est en train de mourir à petit feu. On fait ça pour réagir, pour montrer que nous sommes là. Il faut que ça s’arrête. On n’en peut plus ». La restauratrice ajaccienne est donc prête à braver les interdits. « Je prendrai certainement une amende. Mais j’aurai au moins dit à mes clients que je continue à exister, que je les attends, et qu’il faut que l’on reprenne au plus vite ».