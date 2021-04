L'appel à la grève suivi dans plusieurs hypermarchés Carrefour du Calvados et de l'Orne

"Nous avions une cinquantaine d'employés grévistes sur le piquet de grève ce matin à Mondeville, une trentaine à Côte de Nâcre, une trentaine à Hérouville", et encore une vingtaine dans les hypermarchés Carrefour d'Alençon et d'Avranches, se félicite Bruno Moutry. Le délégué CFDT de Carrefour pour le Calvados et l'Orne a fait le tour des magasins de l'agglo caennaise pour soutenir ses troupes ce samedi matin, jour de rush annoncé des clients dans les grandes surfaces avant le reconfinement pour un mois. Le débrayage devait prendre fin ce midi.

150 grévistes dans le Calvados, l'Orne et la Manche selon la CFDT

Sa centrale syndicale, ainsi que la CGT, ont appelé à faire grève dans tous les magasins Carrefour de France ce samedi pour réclamer une meilleure reconnaissance financière pour les salariés, eux qui ont été en "première ligne" pendant toute la crise sanitaire. Le groupe Carrefour, qui a réalisé un chiffre d'affaire exceptionnel pendant l'année de pandémie, ne leur octroie que 200€ de prime cette année. Les salariés auraient voulu toucher la même "prime Macron" que l'année dernière, soit 1.000€.

Des retards de livraisons dans les petits magasins ?

La grève n'a été suivie que dans les hypermarchés, car la plupart des plus petits magasins sont en location-gérance ou en franchise. L'implantation syndicale y est beaucoup moins importante. Le mouvement ne devrait pas provoquer d'attente supplémentaire en caisse, la plupart des grévistes ne travaillant pas le weekend où ils sont remplacés par des étudiants. En revanche, le blocage vendredi 2 avril du dépôt de Carpiquet, qui fournit les petits magasins Carrefour de la région, pourrait avoir occasionné des retards de livraison pour certains produits dans ces petits magasins.

La réponse du groupe Carrefour

Concernant les revendications des grévistes, le groupe Carrefour a souhaité apporter des précisions et fait savoir qu'un "accord majoritaire a été signé le 24 mars dernier par les syndicats FO, CGC et CFTC concernant une revalorisation des salaires des collaborateurs. Par exemple, le pouvoir d'achat d'un employé de caisse va augmenter de 530 € brut par mois."

Par ailleurs, après les bons résultats de Carrefour l'année dernière, "chaque salarié va recevoir une prime d'intéressement et de participation d'en moyenne 1.350 € par salarié, soit 17 % d'augmentation."