L'appel à la sobriété énergétique déjà entendu par plusieurs entreprises corses

De nombreuses entreprises insulaires en effet n'ont pas attendu Elisabeth Borne pour engager des économies d'énergie, et ainsi faire baisser leur facture.

En Corse, l'enseigne Leroy-Merlin par exemple est équipée de sas et de portes automatiques pour éviter les déperditions de température. Le magasin d'Ajaccio est aussi entièrement éclairé en LED, ce qui a permis une économie de 15% sur la facture. Quant à aller plus loin, il faut y réfléchir, explique la directrice, Marie-France Giovannangeli : "Il va falloir que l'on travaille précisément sur les heures d'allumage des chauffages et de la climatisation. On sera peut-être amené à revoir l'heure d'extinction de nos enseignes lumineuses. Je n'ai pas encore mesuré la température de nos chauffages et des climatiseurs, mais il y aura peut-être des choses à faire de ce côté-là. Après il faut que ce soit totalement acceptable pour nos collaborateurs et nos clients".

L'enseigne Leroy Merlin s'engage dans une démarche vertueuse d'économie d'énergie © Maxppp - Maxppp

D'autres entreprises ont aussi entamé des démarches vertes depuis longtemps. Eclairage LED pour Corse Composite Aéronautique ou encore la Brasserie Pietra engagée dans l'économie d'eau et d'électricité, avec récupération des vapeurs, etc. Mais pour d'autres entreprises, réaliser aujourd'hui 10% d'économie est inenvisageable, cela reviendrait à devoir arrêter le principal outil de production, le four d'une boulangerie par exemple.