L'appel à la solidarité pour réparer l'accordéon de Lilly, bénévole dans les Ehpad de l'Hérault

"Le devis est de 900 euros. Ce n'est pas possible pour ma retraite de 1 000 euros" regrette Lilly 90 ans. Cette habitante de Palavas-les-Flots (Hérault), à l'accent alsacien sillonne depuis plusieurs années les résidences pour senior de l'Hérault pour organiser des animations. Une activité à l'arrêt depuis quelques semaines puisque son accordéon à besoin d'une réparation. Afin d'aider cette retraitée, l'association " Et nous alors! ", qui intervient aussi auprès des personnes âgées lance une cagnotte sur internet .

La réparation est hors de prix pour cette retraitée

"Il y a trop d'air qui entre dans le soufflet, ce n'est pas possible. Il faudrait que je tire fort pour sortir des notes", explique la musicienne en faisant une démonstration avec son accordéon. Généralement, Lilly utilise son instrument pour intervenir dans des résidences héraultaises lors d'événements, mais aussi bénévolement pour égayer le quotidien des résidents. "Ça commence à me peser de ne plus pouvoir jouer", ajoute la nonagénaire.

Marie (à gauche) aime passer du temps à écouter Lilly et son accordéon / Radio France © Radio France - Nina Valette

Ca m'apporte plus que je donne finalement

À la résidence, les Patios de Saint-Pierre à Palavas-les-Flots, Marie est heureuse de croiser l'animatrice pourtant plus âgée qu'elle. "Nous passons de très bons moments avec elle, ça crée une très bonne ambiance l'accordéon, et nous souhaitons que ça dure."

"Quand je vois la joie que ça donne, ils viennent me faire le bisou__, ils me disent 'Lilly, revenez !", ça me fait doublement plaisir, ça m'apporte plus que je donne finalement", confie l'accordéoniste.

Un amour pour le partage qui touche particulièrement Florence Josseron, de l'association Et nous alors. "C'est son bonheur, c'est sa passion. Ce n'était pas possible de la laisser comme ça. Elle en pleurait quand elle est venue me voir. Elle est hyper touchante, donc j'ai créé cette cagnotte si les gens peuvent participer à hauteur de cinq euros__, c'est déjà formidable."

