L'appel à projets Agir in Seine-Saint-Denis est relancé

Engager la transformation du territoire en soutenant des projets portés par les habitants du département, tel est l'objectif de l'opération "Agir in Seine-St-Denis", reconduite cette année encore par la collectivité. C'est ce mardi qu'est lancée officiellement la quatrième édition. Les candidatures seront ouvertes du 2 février au 8 mars, sur le site inseinesaintdenis.fr.

Peuvent postuler les associations, les structures agréées de l'économie sociale et solidaire et les coopératives. Tous les domaines sont concernés, précise le président du conseil départemental, Stéphane Troussel : "la solidarité, l'ESS, la culture, l'agriculture urbaine, la solidarité internationale. Le critère principal, c'est d'être au service des habitants de la Seine-St-Denis et d'avoir cet ADN qui est la marque de fabrique du territoire, la solidarité. L'idée, c'est de se dire que plutôt que chacun pour soi, c'est en se serrant les coudes qu'on trouvera des solutions". Un budget global de deux millions d'euros d'aides sera alloué aux lauréats. En 2021, 421 projets avaient ainsi été soutenus, sur les 582 reçus par les organisateurs.